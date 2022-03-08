Морально-психологическое состояние противника низкое, он деморализован и на отдельных направлениях прибегает к дезертирству.

Завершается двенадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Сейчас противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов, сосредоточивая основные усилия на выполнении следующих задач: обеспечение сухопутного коридора между временно оккупированным Крымом и континентальной частью Российской Федерации; взятие под полный контроль города Мариуполя; окружение с последующим захватом города Киева, а также выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"На Северском направлении противник силами подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий ВС РФ и 90 танковой дивизии Центрального военного округа проводит наступательную операцию с целью блокировки Чернигова и подготовки к наступлению на Суммы", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении противник силами 1-й танковой армии ВС РФ (до 12 БТГр), 20 общевойсковой армии ВС РФ (до 8 БТГр), 6 общевойсковой армии (до 2 БТГр) Западного военного округа, 14 армейского корпуса ВС РФ (до 2 БТГр) основные усилия сосредоточивает на направлениях Канев, Новомосковск. Остановлен и пытается возобновить наступление на Северодонецк силами 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ВС РФ. Осуществляет перегруппировку и подготовку к штурму города Сумы.

"При попытке овладеть н. п. Изюм противник понес потери и отошел. Оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру. На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр 1, 2 АК и 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии продолжает наступательные действия в направлении на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг пытается прорвать оборону Мариуполя, но успеха нет.

В Южнобужском операционном районе противник остановлен на подступах к Николаеву, проводит перегруппировку войск для возобновления наступления.

"В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован из-за больших потерь в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству", - отметили в Генштабе.

В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован из-за больших потерь в живой силе и военной технике, на отдельных направлениях прибегает к дезертирству.

Напомним, в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что сбиты уже десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

Среди прочего отмечается, что в течение суток 7 марта есть сведения о сбитии одного вражеского вертолета и трех истребителей.

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