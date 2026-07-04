Россия установила на подводных лодках 'клетки' против украинских дронов, - BI

Россия установила специальные противодроновые конструкции на подводных лодках в Новороссийске в связи с ростом эффективности украинских ударов на большие расстояния.

Россия оснастила несколько подводных лодок Черноморского флота специальными защитными конструкциями для противодействия украинским беспилотникам. В британской разведке считают, что это связано с растущими возможностями Украины наносить удары по целям вдали от линии фронта.

Об этом говорится в новом разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, пишет Business Insider.

По данным британской разведки, анализ спутниковых снимков, сделанных 6–9 июня, выявил специальные противодроновые конструкции над боевыми рубками трех подводных лодок проекта "Кило", базирующихся в Новороссийске.

Видео дня

В Лондоне считают, что аналогичное оборудование в ближайшее время установят и на четвертой подводной лодке, находящейся на базе. Опубликованный спутниковый снимок демонстрирует две подводные лодки, оборудованные такими защитными конструкциями.

Украинские удары на большие расстояния заставляют РФ менять тактику

В британской разведке отмечают, что установка "клеток" почти наверняка является превентивной мерой в ответ на все более эффективные украинские удары на большие расстояния.

"Это почти наверняка осуществляется в качестве превентивной меры в ответ на растущую способность Украины наносить удары по целям, удаленным от линии фронта", – говорится в оценке.

После начала полномасштабной войны Новороссийск стал основной базой Черноморского флота России. Москва была вынуждена перебросить туда значительную часть кораблей после серии успешных украинских атак на военно-морские объекты в оккупированном Севастополе.

Украина уже неоднократно атаковала Новороссийск с помощью морских беспилотников, а Россия в ответ установила водные заграждения для защиты гавани.

Необычный способ защиты

Как отмечают авторы обзора, так называемая "клеточная броня" давно используется для дополнительной защиты танков и другой бронетехники от дронов и осколков боеприпасов.

Впрочем, использование подобных конструкций для защиты подводных лодок является довольно необычным явлением.

Атаки на военно-морские цели РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, в июне Вооруженные силы Украины крылатой ракетой "Нептун" нанесли удар по военному объекту Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. Кроме того, удары по военно-морским целям продолжаются и по сей день.

На фоне этих атак суперяхта Graceful, которую западные СМИ связывают с российским диктатором Владимиром Путиным, покидает европейские воды и направляется в российский Мурманск. По данным The Telegraph, судно движется под усиленной охраной российских военных кораблей на фоне опасений новых атак украинских дальнобойных беспилотников.

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