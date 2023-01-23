Нынешние российские "мобики" уже отличаются от тех, которые пришли на нашу территорию в октябре.

Украинская разведка ожидает, что после замены командующего объединенной группировкой российских оккупантов в Украине на Валерия Герасимова россияне изменят тактику.

Как отметил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Укринформ", "почерк" нового главы оккупационных войск уже чуствуется.

"За такой короткий период времени еще сложно сказать, насколько изменилась тактика, но то, что изменения будут, мы знаем однозначно. Мы видим, как сейчас перемещаются, куда перегруппировывается их подразделения воздушно-десантных войск. Это и есть почерк Герасимова. Почему? Потому что в начале полномасштабной агрессии мы четко знали, что на всех направлениях во втором эшелоне, по сути, в стратегическом резерве находились десантники, а в наступлении на Киев они вообще выполняли основное задание. Мы ожидаем, что и сейчас будет более активное применение воздушно-десантных войск. ... Прежде всего из-за того, что при командовании Герасимова воздушно-десантные войска России за первые полгода большой войны в Украине почти наполовину были выбиты. А это элитные войска - 76-я дивизия, 106-я, 98-я... Кстати, последняя была переброшена с Херсонского направления на другие, более важные по их оценкам", – говорит Скибицкий.

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Кроме этого, замглавы украинской разведки предупредил, что россияне начали более реально оценивать нашу мощь, делать выводы и корректировать свою тактику.

"В феврале они заходили колоннами без всякого прикрытия, без организованной системы ПВО, и мы уничтожали все, что шло на Киев, прямо в колоннах. Теперь они осознали, что здесь их никто не будет встречать цветами. Чем больше мы воюем, тем больше они делают выводы. Они сейчас выстраивают более четкую систему управления по всей линии фронта, это мы четко видим. Они меняют тактику применения своих подразделений. Если год назад это были БТГр, батальонно-тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схемы – бригада, полк, батальон. Они начали создавать штурмовые отряды, насчитывающие 140-160 человек. Такие отряды включают механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства - чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям", – говорит генерал-майор.

Скибицкий также акцентирует, что теперь оккупанты пытаются штурмовать с мощными ударами из артиллерии, а также атаковать ракетами так, чтобы обойти украинскую ПВО.

"А еще тактика "Вагнера", которая была применена сначала в Бахмуте, потом в Соледаре. Они пытаются вести штурмовые действия за счет нанесения мощных артиллерийских ударов с целью полного уничтожения наших позиций обороны. И это - волна за волной идет, несмотря на колоссальные человеческие потери, которые они несут. Они вносят определенные изменения и в применение крылатых ракет. Каждый раз, вы это видите, выбираются другие рубежи пусков, другие маршруты полета авиации. Они стараются обходить нашу ПВО, знают на каких направлениях она сильная, на каких не очень. Это все реальные примеры того, что противник учится. Чем дольше длятся боевые действия, тем больше опыта набирает враг. И угроза в том, что нынешние их отмобилизованные уже отличаются от тех, которые пришли на нашу территорию в октябре месяце", – акцентирует заместитель главы ГУР МО.

Смена командующего оккупационных войск - что стоит знать

11 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин, который теперь был понижен в должности - от стал заместителем Герасимова.

Украинская разведка сообщила, что кремлевский диктатор Владимир Путин поручил Герасимову захватить Луганскую и Донецкую области до марта. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что эта перестановка является свидетельством того, что россияне стремятся сделать "крайний рывок".

Эксперты также отмечают, что перестановки, помимо прочего, связаны с борьбой за влияние в окружении президента РФ. Сергей Суровикин был фаворитом силовиков, поэтому его понижение может свидетельствовать о стремлении ослабить их власть.

Пентагон акцентирует, что очередные перестановки подтверждают "системные проблемы" российского войска.

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