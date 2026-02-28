В Иране заявили о сотнях жертв в результате ударов по стране

Сообщается, что были атакованы 24 провинции Ирана.

В Иране заявили, что в результате ударов Соединенных Штатов Америки и Израиля есть сотни жертв. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

По словам представителя иранского отделения Общества Красного Полумесяца, погиб 201 человек. Еще 747 лиц получили ранения.

"США и Израиль осуществили атаки на 24 провинции Ирана, в результате чего погиб 201 человек и 747 получили ранения", – говорят в организации.

Также сообщается, что возросло количество жертв в иранской школе, куда упали обломки ракеты. Погибших уже 85.

Удары по Ирану: главные новости

28 февраля Израиль и Соединенные Штаты Америки нанесли удары по Ирану. По данным СМИ, в результате атак был ликвидирован верховный лидер страны Али Хаменеи. Иранская сторона эти сообщения еще не подтвердила.

В ответ на эти атаки Иран атаковал американские базы в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Иордании. В Иране заявили об уничтожении радара раннего предупреждения AN/FPS-132 Block 5, который США разместили в Катаре в 2013 году.

На фоне атак Международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорт Аль-Мактум (DWC) приостановили работу на неопределенное время. Аэропорт Дубая является одним из самых загруженных в мире.

Также под ударами оказался Израиль.

