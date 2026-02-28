Эксперт рассказал, какие видеокарты покупать, а какие не стоит в 2026 году

В условиях дефицита памяти королями дешевых игровых сборок стали GeForce RTX 5050 и Intel Arc B580.

Известный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt опубликовал новый ролик, в котором составил ультимативный тирлист видеокарт для сборки игрового ПК в феврале 2026 года.

Список разделили на 3 основных категории: бюджетные, среднебюджетные и флагманские видеокарты. Если вы не следите активно за рынком CPU, то для вас это может быть полезно при апгрейде или сборке нового ПК, особенно на фоне продолжающегося дефицита памяти.

Лучшим бюджетным решением блогер назвал GeForce RTX 5050. Это одна из немногих видеокарт, которая не ощутила влияния дефицита памяти. Ее производительности достаточно для комфортного 1080p-гейминга, также она остается самым доступным вариантом с поддержкой DLSS 4 и MFG.

В качестве альтернативы можно рассмотреть Intel Arc B580 с 12 ГБ VRAM, способная справляться с играми в разрешении 1440p, однако она уступает конкурентам по экосистеме и поддержке программных технологий.

Лидером в среднем сегменте стала AMD Radeon RX 9070. Эта видеокарта оснащена 16 ГБ памяти и демонстрирует уверенную производительность в играх при разрешении 1440p.

Помимо этого высокой похвалы удостоились Radeon RX 9070 XT, которая сегодня обеспечивает лучшее соотношение производительность/цена, обходя RTX 5070 Ti. Видеокарта Nvidia слишком сильно подорожала из-за кризиса DRAM.

А вот во флагманском сегменте почти не осталось видеокарт с адекватными ценниками. В связи с этим блогер рекомендует отложить покупку RTX 5080 и 5090 до стабилизации рыночной ситуации.

Также техноблогер советует всеми силами избегать покупки RTX 5060. Разумнее немного доплатить и получить куда более производительную RTX 5060 Ti 8 ГБ.

При этом версии GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ заметно подорожали из-за нехватки DRAM и, по мнению специалиста, сейчас не представляют интереса с точки зрения соотношения цены и возможностей.

Ранее эксперты назвали 5 старых видеокарт, которые все еще топ в 2026 году. Все они подходят для 1080p-гейминга, а некоторые способны справляться с 1440p в отдельных играх.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является GeForce RTX 4060.

