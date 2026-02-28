Эксперт рассказал, какие видеокарты покупать, а какие не стоит в 2026 году

Известный техноблогер с YouTube-канала ScatterVolt опубликовал новый ролик, в котором составил ультимативный тирлист видеокарт для сборки игрового ПК в феврале 2026 года.
Список разделили на 3 основных категории: бюджетные, среднебюджетные и флагманские видеокарты. Если вы не следите активно за рынком CPU, то для вас это может быть полезно при апгрейде или сборке нового ПК, особенно на фоне продолжающегося дефицита памяти.
- Лучшим бюджетным решением блогер назвал GeForce RTX 5050. Это одна из немногих видеокарт, которая не ощутила влияния дефицита памяти. Ее производительности достаточно для комфортного 1080p-гейминга, также она остается самым доступным вариантом с поддержкой DLSS 4 и MFG.
- В качестве альтернативы можно рассмотреть Intel Arc B580 с 12 ГБ VRAM, способная справляться с играми в разрешении 1440p, однако она уступает конкурентам по экосистеме и поддержке программных технологий.
- Лидером в среднем сегменте стала AMD Radeon RX 9070. Эта видеокарта оснащена 16 ГБ памяти и демонстрирует уверенную производительность в играх при разрешении 1440p.
- Помимо этого высокой похвалы удостоились Radeon RX 9070 XT, которая сегодня обеспечивает лучшее соотношение производительность/цена, обходя RTX 5070 Ti. Видеокарта Nvidia слишком сильно подорожала из-за кризиса DRAM.
А вот во флагманском сегменте почти не осталось видеокарт с адекватными ценниками. В связи с этим блогер рекомендует отложить покупку RTX 5080 и 5090 до стабилизации рыночной ситуации.
Также техноблогер советует всеми силами избегать покупки RTX 5060. Разумнее немного доплатить и получить куда более производительную RTX 5060 Ti 8 ГБ.
При этом версии GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ заметно подорожали из-за нехватки DRAM и, по мнению специалиста, сейчас не представляют интереса с точки зрения соотношения цены и возможностей.
Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является GeForce RTX 4060.