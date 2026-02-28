Когда не будет света в Украине в первый день весны: график отключения света 1 марта

В стране продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В воскресенье, 1 марта, в большинстве регионов Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений света. При этом для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

По информации НЭК "Укрэнерго", причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отмечается в сообщении.

График отключения света - Сумы и область

Для Сум и области отключения света запланированы в четыре этапа, кроме полуочередей 1.2 и 3.1, где планируется пять отключений в сутки, а также полочеред 4.1, 4.2, 5.1, 5.1 и 6.1, которые будут отключены три раза в сутки. Общее количество часов без света в сутки составит 14 часов.

График отключения света – Киев

В столице графики почасовых отключений не вводились уже долгое время. Для киевлян действуют личные графики подачи света. Поэтому узнавать, когда конкретный адрес будет заживлен, стоит на сайте поставщика.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко отмечал, что ожидать привычных графиков для столицы, где действуют индивидуальные отключения для каждого дома, не стоит как минимум до апреля.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что Киев сейчас получает электрическую энергию за счет внешних высоковольтных линий, а теплоснабжение в столице обеспечивают две теплоэлектроцентрали и десятки котельных. По его словам, Дарницкая ТЭЦ в ближайшие месяцы не сможет подавать отопление, а вот ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 работают и подают тепло, хотя и не на полную мощность.

