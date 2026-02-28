Нефть дорожает из-за ударов по Ирану: аналитики раскрыли худший сценарий

Худшим сценарием для рынка может стать перекрытие Ираном Ормузского пролива.

Опасения эскалации конфликта на Ближнем Востокеуже закладываются в котировки нефти, однако реальная реакция рынка будет понятна только после открытия торгов фьючерсами на Brent в воскресенье вечером по нью-йоркскому времени. С начала года эталонная цена выросла примерно на 19% – до более 72 долларов за баррель, прежде всего из-за рисков возможных перебоев с экспортом из региона.

Как пишет The Wall Street Journal, худшим сценарием для рынка может стать перекрытие Ираном Ормузского пролива – глубоководного прохода между Ираном и Оманом, через который транспортируется почти пятая часть всей нефти, потребляемой в мире ежедневно. Ранее в этом месяце цены уже подскочили после заявления Тегерана о частичном ограничении движения по проливу из соображений "безопасности".

Полное перекрытие пролива – беспрецедентная и сложная задача, отмечают нефтяные аналитики. В то же время аналитики RBC Capital Markets отметили, что Иран, вероятно, имеет возможности атаковать танкеры в проливе и минировать акваторию.

Руководительница отдела энергетического прогнозирования Oxford Economics Бриджит Пейн отметила, что даже незначительные перебои в судоходстве, которые сократят трафик судов на 50%, могут поднять цену нефти до 84 долларов за баррель. Полная остановка транзита на неделю спровоцировала бы скачок до 140 долларов – шок, сопоставимый с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году почти 40% нефти, проходившей через пролив, поступало из Саудовской Аравии. Королевство имеет трубопроводы, которые позволяют частично обойти этот узел, однако для большинства объемов альтернативных маршрутов нет.

Сам Иран экспортирует около 1,5 млн баррелей в сутки и, по данным аналитиков Kpler, загрузил на танкеры максимально возможные объемы нефти на фоне наращивания военного присутствия США. Часть этих объемов, вероятно, пока не имеет покупателей. Китай – главный клиент Ирана – в последнее время сокращает закупки у Тегерана, увеличивая импорт из России.

Как пишет Reuters, атака на Иран может нарушить добычу нефти и газа и нанести ущерб энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке.

"Иран, третий по величине производитель в ОПЕК, производит около 4,5% мировых запасов нефти. Добыча Ирана составляет около 3,3 миллиона баррелей сырой нефти в день, а также 1,3 миллиона баррелей конденсата и других жидкостей в сутки", - говорится в материале.

Основные покупатели иранской нефти - китайские частные нефтеперерабатывающие заводы, из-за чего Министерство финансов США ввело санкции против некоторых из них. Китай заявляет, что не признает односторонних санкций против своих торговых партнеров, но его закупки иранской сырой нефти сократились.

Поскольку Иран также стремится защитить свои запасы от потенциальных ударов США, он накопил рекордное количество нефти на воде - около 200 миллионов баррелей, что эквивалентно примерно двум дням мирового потребления.

Тегеран годами обходил санкции, принимая такие меры, как перекачка нефти с одного судна на другое в море и изменение происхождения нефти, а также сокрытие местонахождения танкеров.

Аналитики говорят, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК могут компенсировать падение поставок из Ирана, используя свободные мощности для увеличения добычи, даже несмотря на то, что эти свободные мощности сокращаются из-за увеличения производства, на которое группа производителей пошла в прошлом году.

Удар по Ирану - последние новости

28 февраля Израиль атаковал территорию Ирана. По данным иранских СМИ, было поражено около 30 целей по всей стране, в частности резиденция президента страны и штаб-квартира разведки.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана. По его словам, целью операции является защита американского народа и устранение "неизбежной угрозы" со стороны иранского режима.

