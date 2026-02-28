Врачи назвали лучшую утреннюю привычку для людей после 50 лет

Лучше сделать это до того, как вы потянетесь за первой чашкой кофе.

Утром сразу после пробуждения многие люди прежде всего тянутся к чашке кофе. Однако гастроэнтерологи говорят, что это не лучшим образом сказывается на здоровье пищеварительной системы. Употребление слишком большого количества кофе может раздражать слизистую оболочку желудка, увеличивать выработку кислоты и усугублять такие симптомы, как изжога, вздутие живота или дискомфорт в брюшной полости, рассказал изданию Parade гастроэнтеролог Дуглас Вайн.

Вместо этого врачи советуют ввести в свой утренний распорядок одну привычку, которая обеспечит оптимальное пищеварение в течение всего дня, это особенно важно после 50 лет.

Выпивание стакана воды сразу после пробуждения (до того, как выпить кофе) может помочь восстановить водный баланс после ночного сна, говорит гастроэнтеролог Адити Стэнтон.

"После нескольких часов сна организм слегка обезвожен, и желудочно-кишечный тракт работает лучше всего, когда он хорошо увлажнен", – говорит доктор Вайн. "Выпив сначала воду, вы помогаете разбудить пищеварительную систему, поддерживаете нормальную работу кишечника и можете уменьшить вероятность раздражения пустого желудка кофе".

Кофе, в частности, может стимулировать выработку кислоты и перистальтику кишечника, поэтому употребление воды перед кофе может "сделать пищеварение более плавным и комфортным".

Исследования показывают, что кофе может активизировать два гормона, гастрин и холецистокинин, запуская гастроколический рефлекс. Выпивая кофе натощак, вы можете усугубить изжогу, если вы к ней склонны, добавляет доктор Стэнтон. Поэтому "начало с воды может помочь разбавить и вывести кислоту".

Почему это еще важнее с возрастом

С возрастом вы становитесь более склонны к обезвоживанию и запорам и можете быть более чувствительны к желудочной кислоте, говорит доктор Вайн. Поэтому начинать день со стакана воды может быть особенно полезно, когда вам 50 лет и старше.

"С возрастом чувство жажды ослабевает, и многие люди принимают лекарства, которые могут влиять на водный баланс или работу кишечника", – говорит доктор Стэнтон.

Употребление воды с утра может помочь уменьшить изжогу и запоры, а также улучшить общее состояние кишечника, говорит доктор Вайн. Это также поможет поддерживать водный баланс, что крайне важно для общего здоровья в пожилом возрасте. Исследования показывают, что стакан воды сразу после пробуждения не только уменьшает жажду, но и может улучшить усталость и настроение; второй стакан может улучшить память.

При этом отказываться от кофе точно не нужно, ведь он крайне полезен для организма. Так, исследования показали, что люди, которые выпивают несколько чашек чая или кофе в день, имеют меньший риск развития деменции и несколько лучшие когнитивные показатели.

