Снижают давление, лучше свеклы: названы 11 продуктов, которые борются с гипертонией

Отмечается, что изменение диеты помогает контролировать давление.

Свекла богата нитратами, которые помогают расслабить кровеносные сосуды и поддерживать здоровое кровяное давление. Но это не единственный продукт, который может повлиять на давление.

Издание Health выяснило, какие продукты понижают давление.

Листовые зеленые овощи

Шпинат и другие листовые зеленые овощи богаты природными нитратами. Они снабжают организм оксидом азота, который расслабляет кровеносные сосуды. Это способствует улучшению кровотока и кислородного обмена. Диета с высоким содержанием нитратов из фруктов и овощей связана с более низким риском инсульта и более низким артериальным давлением.

Видео дня

Листовые зеленые овощи также богаты калием и магнием, которые помогают поддерживать здоровое артериальное давление.

Ягоды

Ягоды содержат антиоксиданты, называемые антоцианами, которые могут способствовать увеличению производства оксида азота.

Исследование 2021 года показало, что люди, которые ели около 1,5 чашек ягод в день, имели более низкое кровяное давление.

Бобовые

К бобовым относятся фасоль, чечевица и нут. Они богаты калием, магнием и клетчаткой, которые могут поддерживать здоровое кровяное давление. Калий особенно полезен, поскольку помогает организму избавиться от лишнего натрия. Натрий удерживает воду. Когда организм выделяет натрий, он также избавляется от лишней жидкости, что может помочь снизить кровяное давление.

Исследования показывают, что люди, которые регулярно употребляют бобовые, как правило, имеют более низкое кровяное давление и меньший риск сердечных заболеваний.

Авокадо

Авокадо богато калием, клетчаткой, магнием и полезными для сердца мононенасыщенными жирами. Одна чашка нарезанного авокадо покрывает около 15% суточной потребности в калии.

Магний может помочь расширить кровеносные сосуды, блокируя действие кальция. Кальций может вызывать сужение кровеносных сосудов.

В исследовании 2023 года люди, которые ели пять или более порций авокадо в неделю, имели на 17% более низкий риск развития гипертонии. Одна порция составляет примерно половину авокадо.

Лосось

Жирная рыба, такая как лосось, содержит омега-3 жирные кислоты. Омега-3 могут помочь уменьшить воспаление и улучшить функцию кровеносных сосудов.

В обзоре 71 исследования было обнаружено, что потребление около 2-3 граммов омега-3 жирных кислот (ЭПК и ДГК) в день связано с небольшим, но значимым снижением артериального давления, особенно у людей с гипертонией.

Грецкие орехи

Грецкие орехи - основной источник АЛК - растительной омега-3 жирной кислоты, которая может укрепить здоровье сердца. Они также богаты калием, магнием, клетчаткой и антиоксидантами, которые поддерживают здоровое кровяное давление.

В ходе двухлетнего исследования пожилых людей добавление грецких орехов в рацион привело к небольшому снижению систолического артериального давления.

Бананы и яблоки

Бананы хорошо известны содержанием калия. Они также содержат клетчатку и антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от повреждений и поддерживают общее здоровье сердца.

В исследовании 2024 года люди с высоким кровяным давлением, которые ели бананы от трех до шести раз в неделю, имели более низкий риск смерти по сравнению с теми, кто ел бананы реже одного раза в месяц.

Преимущество было еще больше, когда бананы ели вместе с другими фруктами, особенно яблоками. Употребление яблок и бананов несколько раз в неделю было связано с наибольшим снижением общего риска смертности.

Хотя яблоки не являются основным источником калия, они содержат больше клетчатки, чем многие другие фрукты. Доказано, что клетчатка помогает снизить кровяное давление и поддерживать здоровье сердца.

Темный шоколад

Темный шоколад содержит флавоноиды – растительные соединения, которые могут помочь улучшить эластичность кровеносных сосудов. Это может помочь снизить кровяное давление. Исследования показывают, что ежедневное употребление темного шоколада может привести к небольшому, но клинически значимому снижению артериального давления.

Йогурт

Йогурт содержит кальций и калий, которые помогают поддерживать нормальное кровяное давление. Он также содержит полезные бактерии, которые способствуют выделению белков, снижающих кровяное давление.

Исследования показывают, что люди, которые чаще употребляют йогурт, как правило, имеют более низкое кровяное давление, особенно среди людей, страдающих гипертонией.

Овес

Овес богат растворимыми волокнами, называемыми бета-глюканами. Эти волокна помогают поддерживать здоровый уровень холестерина и общее здоровье сердца, а также помочь снизить артериальное давление.

Обзор исследований, проведенный в 2023 году, показал, что регулярное употребление овса может помочь снизить систолическое кровяное давление, особенно у людей с высоким давлением или когда овес заменяет рафинированные зерновые в рационе.

Брокколи и другие крестоцветные овощи

Брокколи, капуста и другие крестоцветные овощи богаты серными соединениями, называемыми глюкозинолатами. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами и могут способствовать защите кровеносных сосудов.

В небольшом исследовании 2024 года употребление большего количества крестоцветных овощей связано с более низким систолическим кровяным давлением по сравнению с употреблением корнеплодов и тыквенных овощей.

Ранее УНИАН писал, снижает ли магний давление.

Вас также могут заинтересовать новости: