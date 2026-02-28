Дональд Трамп решился на большую войну, чтобы принудить Иран к капитуляции.

Верховное руководство Ирана, которое возглавляет 86-летний аятолла Али Хаменеи, рассчитывает не на равное противостояние с США и Израилем, а на то, что режим выдержит и нанесет достаточное количество ответных ударов, чтобы повысить цену войны и таким образом добиться деэскалации. Об этом говорится в обзорной статье Financial Times.

Авторы напомнили, что США развернули на Ближнем Востоке крупнейшую группировку войск со времени вторжения США в Ирак в 2003 году. По мнению авторов, приказы об ударах по Ирану стали для президента США Дональда Трампа самым большим риском за время каденции.

"Кровавая история вмешательств США на Ближнем Востоке показывает, что те, кто начинает военные атаки, редко могут контролировать их результаты", - отметили авторы.

Видео дня

Они пишут, что на текущем моменте Иран находится в самом слабом и уязвимом положении со времен войны с Ираком в 1980-х годах. "Союзники Ирана, исторически считавшиеся неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности, построенной на концепции асимметричной войны, были серьезно ослаблены в результате двухлетнего регионального конфликта. Собственные оборонительные силы Ирана были в значительной степени уничтожены израильскими авиаударами – сначала в октябре 2024 года, а затем в июне прошлого года", - пояснили журналисты.

При этом легитимность Хаменеи внутри страны разрушена в результате жестокого подавления антиправительственных протестов в прошлом месяце. Внутри страны работает израильская разведка, и в целом Иранская Республика находится в "спирали упадка".

Как сказали эксперты, Иран еще не сталкивался с подобной массивной и сложной военной угрозой. А для США и Израиля это кажется моментом для решающего удара.

"Однако, хотя режим был серьезно подорван во время войны в июне прошлого года, он далек от поражения. Он вышел из войны невредимым, без признаков дезертирства. Ему придало уверенности то, что по крайней мере некоторые из его ракет смогли пробить системы обороны Израиля и фактически парализовать страну на две недели", - говорится в статье.

После уроков 12-дневной войны у иранского режима было несколько месяцев, чтобы пополнить свой ракетный арсенал. Ожидается, что ракеты будут нацелены на американские базы в регионе, которые ближе к Ирану, чем Израиль. Таким образом Тегеран может использовать ракеты малой дальности, которые долетят до цели за считанные минуты. Также Иран может выполнить угрозу и заблокировать морской путь через Ормузский пролив, по которому проходит около трети мировых морских перевозок сырой нефти.

"Иран ранее не воплощал эту угрозу в жизнь, но режим никогда раньше не оказывался в таком опасном положении. Сейчас ему приходится бороться за свое выживание. Атаки на торговые суда в Красном море, совершенные в последние два года поддерживаемыми Ираном хуситскими повстанцами, продемонстрировали, какие разрушения могут причинить ракетные и дронные обстрелы", - добавили журналисты.

Внутренняя дистабилизация

Вероятно, США рассчитывают, считает, что иранцы воспользуются ситуацией, чтобы подняться против режима. В прошлом июне, когда израильские и американские войска нанесли удары по Ирану, иранцы отложили ненависть к своим лидерам и сплотились перед лицом иностранной агрессии. "США, вероятно, рассчитывают, что на этот раз такого же чувства национализма не будет, после жестокого подавления протестующих в прошлом месяце, в результате которого погибли тысячи людей", - пишут авторы.

Но даже ликвидация Хаменеи не обязательно приведет к краху режима, указывают аналитики, поскольку в стране создана институционализированная бюрократия, есть идеологические центры власти, которые, вероятно, продолжат борьбу. В первую очередь – это 180-тысячная Революционная гвардия (Корпус стражей Исламской революции, или КСИР).

Вероятность хаоса на Ближнем Востоке

Соседние с Ираном арабские государства также предупредили США о потенциальной угрозе для энергетических объектов. В 2019 году Иран обвинялся в ракетном и дроновом ударе по Саудовской Аравии, который временно вывел из строя половину добычи нефти крупнейшего в мире экспортера нефти. Иран также делит с Катаром Северное месторождение, крупнейшее в мире месторождение природного газа. Любой ущерб, нанесенный ему, может значительно ударить по рынкам газа.

У Трампа уже есть опыт коротких военных компаний и смены лидера режима в Венесуэле. Но Иран, предупредили аналитики, не следует сравнивать с Венесуэлой. "А предыдущие интервенции США на Ближнем Востоке, от Ирака до Ливии, оставили после себя кровавое и хаотичное наследие. Иран – огромная многонациональная страна с населением более 90 миллионов человек, и, если режим действительно распадется, никто не знает, что будет дальше", - считают они.

Проблемой Ирана называют отсутствие организованной внутренней оппозиции. Тот же сын последнего шаха Реза Пахлави, не смотря на свою известность, вызывает разногласия. Мало кто верит, что у него есть поддержка, возможности или структуры, чтобы успешно вступить в борьбу. Как отметила директор по Ближнему Востоку в Chatham House Санам Вакил, риском является то, что США не занимались планированием "следующего дня". Она предупредила, что без плана или структуры крах режима "может привести к беззаконию и хаосу", к долгому и трудному переходному периоду, во время которого будет страдать иранское население.

Война в Иране - последние новости

Напомним, что Армия обороны Израиля утром 28 февраля атаковала Иран. Были нанесены удары по Тегерану и военным объектам в других регыонах. В то же время Израиль официально закрыл воздушное пространство над страной.

Спустя короткое время Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана. Он отметил, что целью операции является защита американского народа и устранение "неизбежной угрозы" со стороны иранского режима. в первую очередь, ликвидация ядерной угрозы.

Также Трамп обратился к членам Корпуса стражей Исламской революции, призвав их сложить оружие или "столкнуться с верной смертью". В случае несопротивления он пообещал им иммунитет.

Вас также могут заинтересовать новости: