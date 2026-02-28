Трамп раскрыл, почему начал операцию в Иране и когда ее может закончить, - Axios

Президент США считает, что Ирану "потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки".

Президент США Дональд Трамп заявил, что может завершить конфликт с Ираном за несколько дней или же "взять все под свой контроль" и продолжить военную операцию. Об этом он сказал в телефонном интервью журналисту Axios Бараку Равиду.

"Я могу затянуть ее и взять все под контроль или же завершить это за два-три дня и сказать иранцам: "Увидимся снова через несколько лет, если вы начнете восстанавливать [свои ядерные и ракетные программы]", – отметил он.

Глава Белого дома добавил, что Ирану в любом случае "понадобится несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки".

Видео дня

Кроме того, пишет издание, Трамп назвал две основные причины, почему начал наносить удары по Ирану. Первая – это провал переговоров, которые проводили его посланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

"Иранцы приблизились, а затем отступили – приблизились, а затем отступили. Из этого я понял, что они на самом деле не хотят соглашения", – сказал он.

Второй причиной, как отмечается, стало поведение Ирана в течение последних нескольких десятилетий. Трамп рассказал, что когда писал свою речь, в которой собирался объявить об атаке, то попросил свою команду собрать всю информацию об ударах, которые за последние 25 лет наносил Иран.

"Я видел, что каждый месяц они делали что-то плохое, что-то взрывали или кого-то убивали", - сказал он Axios.

Трамп также напомнил, что Иран начал восстановление ядерных объектов, которые США и Израиль атаковали во время 12-дневной войны в июне 2025 года.

В материале говорится, что президент США в интервью несколько раз повторял, что его решение начать прошлогоднюю операцию против Ирана, в ходе которой были уничтожены или значительно повреждены три ядерных объекта Ирана, позволило провести нынешнюю операцию. По его словам, если бы он не нанес удар по ядерным объектам в июне, Иран, возможно, уже разработал бы ядерное оружие, что сделало бы последнюю атаку невозможной.

Операция США в Иране: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля США начали масштабную военную операцию в Иране. В своем заявлении Трамп пояснил, что целью является защита американского народа и устранение "неизбежной угрозы" со стороны иранского режима. По его словам, США планируют уничтожить ракеты Ирана, полностью ликвидировать его ракетную промышленность и уничтожить военный флот страны. Президент Соединенных Штатов призвал иранскую Исламскую революционную гвардию сложить оружие, заявив, что к ним будут относиться справедливо с полным иммунитетом – или им грозит неминуемая смерть.

По данным СМИ, в результате операции ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. По словам журналиста Барака Равида, об этом посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским официальным лицам. Хаменеи якобы был убит в результате израильского удара по его резиденции.

Вас также могут заинтересовать новости: