'Все больше и больше дронов': военный рассказал о ситуации на Покровском направлении

Враг наступает на северо-запад и северо-восток от Покровска.

На Покровском направлении становится все больше и больше дронов российских оккупантов. Об этом в эфире "Киев24" сказал пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады с позывным Гусь.

Отвечая на вопрос о ситуации на Покровском направлении, он отметил, что она остается стабильно тяжелой. Враг не ослабляет давление ни в самом городе, ни на соседних локациях.

"Давит на северо-запад от Покровска и на северо-восток. Атаки очень интенсивные: и пехотных групп, и артиллерии, и дронов - постоянно наращиваются. Казалось бы, куда больше наращивать? Но все больше и больше дронов. Контроль врага над нашей логистикой", - подчеркнул Гусь.

Да, добавил он, ситуация сложная, но украинские военнослужащие противодействуют российским оккупантам: и в самом городе, и на подходах к нему. "Уничтожаем вражеские группы и транспортные средства, и отражаем штурмы. Работаем", - сказал пилот.

На уточнение относительно соотношения дронов, он отметил, что у врага их больше, но украинские военные стремятся к паритету.

Битва за украинское небо близка к переломному моменту

Как сообщал УНИАН, в январе издание Forbes отметило, что россиянам удалось в достаточном количестве нарастить производство "Шахедов", чтобы стабильно прорываться через украинскую противовоздушную оборону и атаковать критическую коммунальную инфраструктуру в тылу.

В то же время издание отметило, что ситуация может измениться, поскольку Украина быстро масштабирует производство дронов-перехватчиков.

