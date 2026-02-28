США нанесли по Ирану почти 900 ударов за 12 часов, - Fox News

В то же время Иран выпустил около 300 ракет.

В течение первых 12 часов военной операции против Ирана военные Соединенных Штатов Америки нанесли почти 900 ударов.

Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х. Отмечается, что удары были нанесены "с суши, воздуха и моря, включая беспилотники". При этом американские военные "отбивали сотни иранских баллистических ракет".

"Сегодня Иран выпустил около 300 ракет. У них есть 2000 ракет большой дальности и 2000 ракет меньшей дальности. С прошлого лета они восстановили свой арсенал", – говорится в публикации.

Журналистка добавила, что в Бахрейне Иран атаковал "пустой склад" и радиолокационную установку Ray Dome. Представитель Минобороны США утверждает, что существует несколько дублирующих систем, и "ничто из того, что произошло, не повлияло на миссию".

Цель США состоит в том, чтобы Иран не имел возможности атаковать своих соседей.

"США и их партнеры знают, где находится высокообогащенный уран Ирана, но добраться до него трудно. Ожидается, что операция продлится "несколько недель". Но президент США может решить прекратить ее раньше, если захочет", – говорится в сообщении.

Неназванный американский чиновник также отметил, что остается еще ряд средств противовоздушной обороны Ирана, на уничтожение которых понадобится несколько дней.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль и США нанесли сокрушительные удары по Ирану. Сообщалось о ликвидации топ-чиновников страны, в частности – командующего Корпусом стражей исламской революции.

Также СМИ писали о вероятной ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который руководил страной в течение последних 35 лет.

