Удары по Ирану стали 'точкой невозврата' для Трампа: в Reuters рассказали о главных рисках

Многие эксперты считают, что Трамп не сможет добиться своих целей в Иране.

Масштабная американская военная операция в Иране может стать моментом, который определит наследие президента США Дональда Трампа. Американский лидер идет на самый большой риск во внешней политике с момента вступления в должность в 2025 году, пишет Reuters.

Операция США в Иране является серьезным риском

Отмечается, что многие эксперты сходятся во мнении, что операция США в Иране может стать затяжным конфликтом, который рискует перерасти в региональную войну. Также Трамп поставил перед собой сложную задачу - смену режима в Тегеране. Он считает, что авиудары могут вызвать народное восстание, которое свергнет правителей Ирана.

"Большинство американцев проснутся в субботу утром и будут задаваться вопросом, почему мы воюем с Ираном, какова цель этой войны и почему американские базы на Ближнем Востоке подвергаются нападениям", - сказал журналистам бывший высокопоставленный чиновник Пентагона и посол США в Израиле Дэниел Шапиро.

В агентстве подчеркнули, что одержимость Трампа Ираном стала самым ярким примером того, как внешняя политика, в том числе расширенное использование военной силы, заняла первое место в его повестке дня с начала его второго президентского срока. Журналисты отметили, что президент США уделяет гораздо меньше внимания внутренним проблемам страны.

Также в агентстве добавили, что военная операция США в Иране, по всей видимости, закрыла дверь для дипломатии с Тегераном. Журналисты отметили, что последний раунд ядерных переговоров в Женеве в четверг, вероятно, не привел к прорыву.

В агентстве напомнили, что ранее некоторые помощники Трампа высказывали предположение, что он может бомбардировками заставить Тегеран вернуться за стол переговоров и пойти на серьезные уступки. Тем не менее, Иран ответил на атаку, запустив ракеты и дроны по союзникам США, включая Израиль и арабские страны Персидского залива.

Причины нападения на Иран размыты

В агентстве напомнили, что вскоре после начала военной операции в Иране Трамп выступил с заявлением, в котором он привел только общие причины для начала войны с страной, с которой США десятилетиями боролись, избегая полномасштабных военных действий. В частности, президент США настаивает на том, что хочет положить конец "угрозе со стороны баллистических ракет" Ирана, которая, по мнению большинства экспертов, не представляет угрозы для США.

Журналисты отметили, что Трамп публично говорил о "срочности" угрозы, которую представляют баллистические и ядерные программы Ирана. В агентстве считают, что эта риторика напоминает аргументы 43-го президента США Джорджа Буша младшего в пользу войны против Ирака в 2003 году, которые позже оказались основанными на неверных разведданных и ложных утверждениях.

В агентстве подчеркнули, что утверждение Трампа о том, что "Иран скоро будет иметь ракету, способную поразить США", не подтверждается отчетами американской разведки, согласно источникам. Также эксперты в разговоре с журналистами заявили, что Тегеран не сможет быстро развить свои ядерные возможности, несмотря на заявления помощников Трампа.

Трамп не знает, что делать с Ираном

Аналитики сказали журналистам, что у Трампа, вероятнее всего, нет стратегии, как свергнуть нынешнее правительство Ирана. Они отметили, что иранский режим достаточно устойчив к западным санкциям и периодическим массовым протестам.

По словам собеседников агентства, первая волна ударов была направлена в основном против иранских чиновников. Тем не менее, они заявили, что верховный лидер аятолла Али Хаменеи на момент атак не находился в Тегеране и был переведен в безопасное место.

Аналитики также выразили обеспокоенность, что в случае свержения иранского режима страна может столкнуться с хаосом. Более того, они считают, что это может привести к установлению военного правительства, которое может быть еще более непримиримым по отношению к Западу и угнетающим для своего народа.

"Он хочет сменить правительство. Но изменить правительство с воздуха трудно. Трудно изменить мнение иранцев с воздуха", - заявил журналистам Джон Альтерман из Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне.

Бывший высокопоставленный чиновник США Тайсон Баркер в разговоре с журналистами выразил сомнения в том, что призыв Трампа к иранскому народу подняться на восстание сработает.

"Они действительно подвергают этих бедных иранцев опасности, говоря: "Встаньте и свергните свое правительство. Мы вас поддержим", - сказал Баркер.

Кроме того, американский чиновник рассказал журналистам, что перед началом военной операции Трампу сообщили о риске крупных потерь со стороны США, а также о перспективе сдвига на Ближнем Востоке в пользу интересов США. Аналитики считают, что американский президент, по-видимому, был воодушевлен бомбардировкой США основных ядерных объектов Ирана в июне, что побудило его начать действовать еще жестче против Ирана.

Аналитики считают Иран гораздо более сильным и лучше вооруженным противником, чем Венесуэла, несмотря на то, что системы противовоздушной обороны и ракетные возможности Ирана были серьезно ослаблены в результате совместных ударов США и Израиля в июне.

"Иран - более грозная военная держава, и даже то, как он сейчас реагирует в Персидском заливе, - он готов пересечь черту, которую раньше не был готов пересечь", - сказала журналистам Николь Граевски из Фонда Карнеги за международный мир.

Генеральный директор Фонда защиты демократии Марк Дубовиц в разговоре с журналистами заявил, что Иран сейчас находится в настолько ослабленном состоянии, что Трампу стоит пойти на риск, чтобы ограничить ядерные возможности Тегерана. По его словам, независимо от того, падет ли иранское правительство, серьезное ослабление ядерной и ракетной программ Ирана может стать победой для Трампа.

Верховный лидер Ирана был ликвидирован в результате израильских атак

Ранее китайская медиагруппа CGTN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника писала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован в результате атак со стороны Израиля. Отмечается, что его тело уже было найдено.

Аналогичную информацию со ссылкой на источники приводит и журналист Axios Барак Равид. По его словам, посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским официальным лицам, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по его резиденции. Иранская сторона эту информацию пока не подтвердила.

