Через пролив проходит пятая часть мировой нефтяной торговли.

Некоторые крупные нефтяные компании и ведущие торговые дома приостановили поставки сырой нефти и топлива через Ормузский пролив на фоне атак США и Израиля на Иран и ответных мер Тегерана, сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговле.

"Наши суда будут оставаться на месте несколько дней", – сказал один высокопоставленный чиновник крупного торгового отдела.

Судя по данным морского мониторинга, некоторые танкеры продолжают проходить через пролив. Как рассказал в сети Х Мартин Келли, который следит за судоходством на Ближнем Востоке в компании EOS Risk, по меньшей мере три судна повернули назад, не проходя через Ормузский пролив на фоне эскалации напряженности. Консультационная фирма советует своим клиентам отложить любые планы транзита через эту водную артерию.

Келли сообщил, что один из танкеров предоставил запись радиосообщения, якобы от Корпуса стражей исламской революции Ирана, о том, что пролив в настоящее время закрыт. "Отныне ни одному судну любого типа не разрешается проплывать через Ормузский пролив. Ормузский пролив закрыт для всех судов", – говорится в переданном сообщении.

Кроме того, министерство транспорта Катара опубликовало в сети X сообщение, в котором рекомендовало всем судам "временно приостановить морское судоходство в рамках ряда мер предосторожности".

Эксперты не исключают, что Иран впервые в истории прибегнет к блокированию пролива. В прошлом году Иран рассматривал возможность закрытия пролива после атак США на его ядерные объекты, но не решился на это.

Значение Ормузского пролива

Ормузский пролив расположен между Оманом и Ираном и соединяет Оманский залив и Аравийское море. В самом узком месте его ширина составляет 33 км, а ширина судоходного пути в любом направлении составляет всего 3 км. Через пролив проходит пятая часть общемирового потребления нефти.

Данные аналитической компании Vortexa показали, что в прошлом году через пролив ежедневно проходило в среднем более 20 миллионов баррелей сырой нефти, конденсата и топлива.

Члены ОПЕК Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, Кувейт и Ирак экспортируют большую часть своей сырой нефти через пролив, главным образом в Азию. Катар, один из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа в мире, отправляет почти весь свой сжиженный газ именно через пролив.

Как война в Иране повлияла на мировые цены на нефть

Как писал УНИАН, в котировки нефти уже закладываются риски, связанные с эскалацией. Однако, как отреагирует рынок, будет понятно в воскресенье вечером после открытия торгов. При этом полное перекрытие Ираном Ормузского пролива называют худшим сценарием для рынка.

