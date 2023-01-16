По словам представителя разведки, президент РФ все еще хочет уничтожить украинцев как отдельную нацию.

Президент России Владимир Путин поручил новому командующему ВС РФ в Украине Валерию Герасимову захватить Донецкую и Луганскую область до марта.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире FREEДОМ. По его словам, Путин не обращает внимания на то, что на самом деле происходит на фронте. Российский президент стремится к уничтожению украинцев как отдельного народа и нации, уничтожению Украины как независимого государства.

"Все - таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении - это Донбасс. И очередные сроки, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, - это цель захвата Донбасса и формирования определенной зоны безопасности, ну, уже к марту", - отметил представитель ГУР.

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Он напомнил, что перед оккупационными властями уже неоднократно меняли сроки поставленных задач. В частности, они хотели "взять Киев за три дня". Юсов подчеркнул, что ничего у оккупантов не получится и на этот раз. У разведки есть информация о признаках подготовки российской оккупационной армией наступления на Запорожском направлении.

"Да, безусловно, такие данные есть. Это может свидетельствовать как про прямую подготовку к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы проводить информационную кампанию и, скажем так, скрыть истинные намерения свои на других направлениях фронта. Вся информация отслеживается, и соответствующие выводы, и мероприятия проводятся со стороны украинских Сил обороны", - подытожил Юсов.

Угроза нового наступления оккупантов

Как ранее сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников предсказал активность на фронте с наступлением весны. По его словам, Россия могла подготовить ресурсы для атаки на юге и востоке.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупационная армия РФ может попытаться осуществить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения в Украину или в марте.

Политолог Марк Галеотти также отмечал назначение начальника ВС РФ Валерия Герасимова может указывать на подготовку Кремлем до серьезного вторжения.

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