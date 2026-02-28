Крупные и очень крупные яйца: важен ли размер

Небольшая разница в размере может иметь значение, особенно для выпечки.

Когда вы покупали яйца в магазине, то, вероятно, обратили внимание, что помимо выбора между типами яиц (например, коричневые или белые), есть также выбор по размеру. Есть упаковки средних, больших, очень больших и гигантских яиц.

Издание The pioneer woman пишет, что яйца различаются как по весу, так и по размеру. Хотя на первый взгляд разница в размере может быть незаметна, она становится виднее, когда их разбивает.

Главный момент в размере яиц – это их вес. Чем больше яйцо, тем больше оно весит. В обычной жизни этот факт мало кому интересен, а вот на профессиональной кухне может быть очень важным. Стандартизация яиц по весу исключает необходимость их постоянного взвешивания, а значит обеспечивает более точное соответствие рецепту.

Крупные яйца – это стандартный размер, который обычно используется для приготовления пищи и выпечки в профессиональных кухнях. Это означает, что даже если в рецепте не указан размер яиц, крупные яйца – это класический выбор. Однако в большинстве случаев крупные яйца можно заменить яйцами экстра-крупного размера, особенно в повседневном приготовлении пищи и выпечке.

Основные категории яиц:

СВ (Высшая) – около 75 грамм;

СО (Отборные) – 65-74,9 грамма;

С1 (Первый сорт) - 55-64,9 грамма;

С2 (Второй сорт) – 45-54,9 грамма;

С3 (Третий сорт) – 35-44,9 грамма.

Если вы хотите быть точными, особенно при приготовлении деликатной выпечки, то яйца можно взвесить.

