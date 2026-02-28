'Вопрос математики': офицер ВСУ рассказал Bild, как остановить наступление РФ в 2026 году

Необходимо увеличить количество потерь россиян до 50 тысяч в месяц.

Украина делает ставку на то, что будет уничтожать российские войска быстрее, чем они пополняются, и таким образом сможет остановить предстоящее наступление России. Об этом рассказал BILD полковник Вооруженных сил Украины Владимир Полевой из 7-го корпуса быстрого реагирования.

По его словам, остановить российское наступление в 2026 году – это "вопрос математики".

"В настоящее время ежемесячно к нам идут около 35 000 российских солдат, из которых мы уничтожаем 30 000. Если мы сможем увеличить это число до 50 000, мы остановим Россию на поле боя. Вопрос в том, как нам добиться этого увеличения на 40%. Для этого нам нужно не больше людей, а больше разведки – с дронов и из космоса – и больше оружия", – сказал офицер.

При этом он отметил, что на скорое прекращение огня не надеется, поскольку Россия все еще планирует достичь своей цели по захвату Донбасса.

Он также объяснил нюансы оборонительной стратегии своего подразделения, которое участвует в боях под Покровском.

"Если россияне займут одну линию обороны, они столкнутся со следующей линией обороны. Мы создаём оборонительные линии в тылу, каждые пять километров. Главная проблема для русских – как можно быстрее продвигаться через эти укрепления. Поэтому им нужно организовать прорыв, например, через наши противотанковые рвы. В этом узком месте мы можем сосредоточить всю нашу артиллерию, миномёты и батальоны FPV. В этой зоне прорыва они понесут большие потери".

Он также отметил, что российские удары в первую очередь поражают гражданское население, а не военные цели.

"Наша армия и наше производство вооружений от этого не страдают. Они находятся в безопасности, под землёй, децентрализованно размещённые, имеют собственное электроснабжение и могут выдерживать атаки", - добавил он.

По данным аналитиков ISW, российские войска уже начали артиллерийскую и беспилотную подготовку поля боя к ожидаемому весенне-летнему наступлению 2026 года на украинский "пояс крепостей" в Донецкой области.

Тем временем, как пишет Bloomberg, российские чиновники все больше склоняются ко мнению, что нет смысла продолжать мирные переговоры с Украиной под руководством США, если Киев не готов уступить территорию.

