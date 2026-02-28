В 2019 году Китай накрыл ледники гигантскими одеялами: зачем это сделали

Эксперимент оказался довольно успешным.

Китайские исследователи в 2019 году провели фантастический эксперимент и покрыли ледник Дагу в провинции Сычуань белыми геотекстильными одеялами, чтобы попробовать замедлить таяние льда.

Как пишет ecoticias.com, по результатам исследований оказалось, что одеяла действительно снижают таяние льда на покрытых участках, в некоторых случаях примерно на треть за летний сезон.

Одеяла на льду: как работает идея

Ледник обычно поглощает много солнечного света, особенно когда его поверхность темнеет от пыли или сажи, что ускоряет таяние. Геотекстильные одеяла – это яркие, часто белые ткани, которые укладываются непосредственно на лед, чтобы увеличить альбедо, долю света, которая отражается обратно в космос, а не нагревает поверхность. Проще говоря, они превращают части ледника скорее в белую крышу, чем в темную парковку в жаркий день.

Видео дня

В экспериментах в Дагу команды закрепили ткань на нескольких сотнях квадратных метров на крутом, высокогорном льду. Через пару месяцев изолированный участок потерял примерно на метр меньше льда, чем соседние непокрытые участки.

Что на самом деле показали китайские эксперименты

Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Remote Sensing, сравнило покрытые и непокрытые участки ледника Дагу № 17 в период с 2020 по 2021 год. В среднем, защищенная территория теряла примерно на 15% меньше ледяной массы в год, чем соседний голый лед. В обзорах СМИ, посвященных той же работе, описывается снижение летнего таяния льда в покрытой зоне примерно на 34%.

В связанном с этим исследовании дистанционного зондирования ледника Урумчи № 1 в горах Тянь-Шань были протестированы несколько типов светоотражающих покрытий. В этом случае передовые ткани и пленки снизили местное летнее таяние примерно на 50–70% в защищенных зонах.

А недавно группа из Нанкинского университета опробовала нанотонкие охлаждающие пленки на леднике Дагу. В отчетах по результатам эксперимента говорится, что небольшие тестовые участки замедлили таяние в три-четыре раза по сравнению с голым льдом.

Ограничения, затраты и экологические проблемы

Исследования, проведенные на горнолыжных курортах в Швейцарии и Австрии, показывают, что изоляция ледников тканью может сохранить лед на местном уровне, но при масштабировании на целые горные хребты это обойдется в сотни миллионов долларов в год, при этом практически не влияя на общую национальную потерю ледников.

Также следует учитывать экологический аспект. Даже если геотекстиль разработан для многоразового использования и более экологичен, его производство и транспортировка приводят к выбросам вредных веществ, и ученые предупреждают о попадании микропластиковых волокон или химических веществ в воду ниже по течению, если листы стареют или рвутся.

Сейчас каждый год исчезает около 1000 ледников и, по прогнозам ученых, эта цифра может вырасти до 3000 в год к 2040 году, даже если страны достигнут своих целей по сокращению выбросов углерода.

Вас также могут заинтересовать новости: