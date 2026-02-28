Аэропорт Дубая остановил работу на фоне ударов США и Израиля по Ирану

Международный аэропорт Дубая – один из самых загруженных в мире.

На фоне ударов США и Израиля по Ирану и взрывов в ОАЭ после ответных атак Тегерана Международный аэропорт Дубая (DXB) и аэропорт Аль-Мактум (DWC) приостановили работу на неопределенное время, говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Пассажирам не рекомендуют ехать в аэропорт, а вместо этого советуют получать информацию о рейсах напрямую у своей авиакомпании.

Международный аэропорт Дубая DXB – один из самых загруженных аэропортов в мире. В 2025 году он обслужил более 95 млн пассажиров. В среднем в день через аэропорт проходит около 250 000 пассажиров.

Также, как пишет The Independent, главная авиакомпания Дубая, Emirates, заявила, что в связи с многочисленными закрытиями регионального воздушного пространства временно приостановила полеты в Дубай и обратно.

Многие рейсы в Дубай уже вернулись в свои пункты отправления, включая рейсы Emirates из Дублина, Turkish Airlines в Стамбул и LOT в Варшаву.

Также крупнейший авиаперевозчик Персидского залива Qatar Airways приостановил все рейсы в свой хаб в Дохе и обратно.

"Qatar Airways Group подтверждает временную приостановку своих рейсов в Доху и обратно в связи с закрытием воздушного пространства Катара. После возобновления обычной работы ожидаются задержки в расписании рейсов", - говорится в заявлении.

В регионе Персидского залива Доха занимает второе место после Дубая по количеству рейсов и пассажиров.

Многие рейсы Qatar Airways из аэропортов континентальной Европы также вернулись в пункты отправления включая рейсы из Берлина, Брюсселя, Цюриха, Вены, Варшавы, Барселоны, Стокгольма, Копенгагена, Дюссельдорфа, Брюсселя, Парижа, Милана и Мадрида.

Удары по Ирану - новости

The Times писало, что если США и союзники действительно намерены свергнуть руководство Ирана, им придется учитывать, что война может быть долгой.

В то же время Иран может эскалировать ситуацию до предела своих возможностей. Это может включать в себя попытки перекрыть Ормузский пролив, узкое место для значительной части мировой торговли нефтью, ракетные удары по Израилю или другим союзникам США и прямые действия против американских интересов во всем регионе.

При этом если бомбардировка продолжится более десяти дней, запасы некоторых ракет в США могут начать истощаться.

