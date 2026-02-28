Трамп сделал заявление об ударах по Ирану и вероятной ликвидации Хаменеи

По словам президента США, Ирану понадобится много лет на восстановление.

Во время ударов по Ирану в субботу, 28 февраля, была ликвидирована "значительная часть" руководства страны.

Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Америки. В комментарии NBC News он заявил, что погибло большинство тех людей, которые "принимают все решения".

Американский лидер также отреагировал на сообщения израильских чиновников о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Мы считаем, что это правдивая информация", – сказал Трамп.

По его словам, он не знает, кто может заменить Хаменеи. Однако добавил, что вскоре ему могут позвонить неизвестные лица, чтобы обсудить вопрос о преемнике.

"В какой-то момент они позвонят мне, чтобы спросить, кого я хотел бы видеть на этом посту. Я лишь немного саркастичен, когда говорю это", – добавил президент США.

Массированные удары по Ирану Дональд Трамп назвал "успешными":

"Мы нанесли огромный ущерб. На восстановление им понадобится много лет".

Удары по Ирану: последние новости

В течение всего дня, 28 февраля, Израиль и США наносят удары по Ирану. По данным Тегерана, в результате атак погибло более 200 человек, еще более 700 пострадали. Всего было атаковано 24 провинции.

В СМИ сообщают, что был ликвидирован верховный лидер Ирана – 86-летний Али Хаменеи. Официального подтверждения этой информации со стороны Тегерана не было.

В ответ на атаки Иран нанес удары по базам США в нескольких странах. В частности, взрывы прогремели в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

