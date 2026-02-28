Макрон призвал к срочному заседанию Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Иране

По словам президента, Франция готова привлечь необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к срочному заседанию Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что вспышка войны между США, Израилем и Ираном имеет "серьезные последствия" для международного мира и безопасности. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Макрон уже провел отдельные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Иордании и президентом автономного региона Курдистан.

По словам политика, Франция готова привлечь необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров по их просьбе.

"Нынешняя эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться. Иранский режим должен понять, что сейчас у него нет другого выбора, кроме как принять участие в добросовестных переговорах, чтобы прекратить свои ядерные и баллистические ракетные программы, а также действия, дестабилизирующие регион. Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке. Иранский народ также должен иметь возможность свободно строить свое будущее. Массовые убийства, совершенные исламским режимом, дискредитируют его и требуют, чтобы народ получил право голоса. Чем быстрее, тем лучше", - подчеркнул Макрон.

Война в Иране - последние новости

Как писал УНИАН, 28 февраля Израиль атаковал Иран. Во время операции израильские военные разослали общенациональное сообщение с призывом к гражданам оставаться вблизи укрытий и других защищенных зон.

В то же время Иран нанес по Израилю залпы ракет. Как сообщило государственное телевидение страны, Иран готовится отомстить Израилю и "дать решительный ответ".

В свою очередь бывший советник Пентагона по вопросам Ближнего Востока Жасмин Эль-Гамаль высказалась об операции США в Иране. По ее словам, такие действия являются беспрецедентными. Она считает, что эта операция отличается от предыдущих действий США.

Также издание Financial Times сообщало, что война с Ираном может негативно повлиять на поставки ПВО Украине. Эксперты отмечают, что Вашингтон мог бы "легко" потратить "годовой запас" критически важных оборонных боеприпасов всего за один-два дня операций.

"Сейчас американские военные оценивают вероятность того, что возмездие Ирану затруднит поставки этих важных боеприпасов, пока они пытаются их пополнить, что повлияет не только на войну в Украине, но и на боевые планы Вашингтона в отношении любого возможного конфликта с Китаем или Россией", - добавили в FT.

