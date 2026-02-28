Переговоры между США и Ираном приближались к успеху, но вмешался Израиль, - NBC News

По словам дипломата, в очередной раз "израильский хвост крутит американской собакой".

Из-за того, что переговоры между США и Ираном на прошлой неделе казались "близкими к успеху", Израиль "вмешался, чтобы помешать дипломатии". Об этом сообщил высокопоставленный дипломат с Ближнего Востока, который имеет прямую информацию о последних переговорах, для NBC News.

"В очередной раз, когда переговоры приближаются к успеху, Израиль вмешивается. В очередной раз израильский хвост крутит американской собакой", - сказал он.

В то же время президент Дональд Трамп подчеркнул, что США "неоднократно пытались заключить соглашение" об ограничении ядерной программы Ирана во время переговоров с Тегераном.

"Мы пытались", - написал он в заявлении, опубликованном на Truth Social, после того, как США и Израиль сегодня утром нанесли удары по Ирану.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добавил, что Иран "не должен быть вооружен ядерным оружием, которое позволит ему угрожать всему человечеству".

По его словам, совместные военные действия "создадут условия для того, чтобы мужественный иранский народ взял свою судьбу в свои руки" на фоне общенациональных беспорядков.

Война США с Ираном - что известно

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную военную операцию в Иране. По его словам, целью операции является защита американского народа и устранение "неизбежной угрозы" со стороны иранского режима.

Впоследствии стало известно, что Иран атаковал авианосец США и наносит удары по базам Пентагона. На данный момент уже известно о взрывах в Бахрейне и ОАЭ. Также в Кувейте объявлена воздушная тревога. Кроме того, Кувейт и Катар закрыли свое воздушное пространство.

В то же время издание Financial Times писало, что война с Ираном может негативно повлиять на поставки ПВО Украине. Известно, что США и Израиль исчерпали свои запасы перехватчиков с беспрецедентной скоростью во время 12-дневной войны в прошлом году, когда Иран выпустил сотни ракет по Израилю.

"Сейчас американские военные оценивают вероятность того, что возмездие Ирану осложнит поставки этих важных боеприпасов, пока они пытаются их пополнить, что повлияет не только на войну в Украине, но и на боевые планы Вашингтона в отношении любого возможного конфликта с Китаем или Россией", - предупредили журналисты.

