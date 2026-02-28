Дешевый FA-50 'сбил' истребитель-невидимку F-22 Raptor: что на самом деле тогда произошло

Имитационное "сбивание" стало возможным в ближнем бою, где преимущества стелс-истребителя значительно уменьшаются.

Во время совместных учений Cope Thunder на Филиппинах в июле 2023 года филиппинский легкий истребитель FA-50PH в учебном сценарии имитировал "сбивание" американского F-22 Raptor. По сообщениям, в симуляции была применена ракета малой дальности AIM-9 с инфракрасным наведением (вызов "Fox 2"), пишет 19FortyFive.

F-22 считается ведущим в мире истребителем пятого поколения с малозаметностью, радаром AN/APG-77, режимом суперкруиза и управлением вектором тяги. Его концепция – "первый увидел, первый выстрелил, первый уничтожил" – предусматривает поражение целей за пределами визуальной дальности (BVR).

Впрочем, инцидент произошел в сценарии ближнего воздушного боя (WVR), где преимущества стелс-технологий и дальнобойных ракет уменьшаются, а решающими становятся маневренность, инфракрасные сигнатуры и мастерство пилота. Учения часто намеренно ставят современные самолеты в сложные условия, чтобы отработать действия в случае "слияния" на малой дистанции.

FA-50PH, созданный на базе корейского учебно-боевого самолета, уступает F-22 по характеристикам, не обладает малозаметностью и мощной сенсорной архитектурой. Однако в конкретном тренировочном сценарии более легкий истребитель смог реализовать тактическую возможность.

Подобные случаи уже случались ранее: в разные годы во время учений "условные победы" над F-22 заявляли пилоты Mirage 2000, Rafale и Eurofighter в рамках WVR-сценариев.

Эксперты отмечают, что инцидент не означает технологического равенства самолетов. В реальном бою F-22 сохраняет значительное преимущество в малозаметности, сетево-центрических возможностях и доминировании на больших дистанциях. В то же время учения продемонстрировали, что ни одна платформа не является абсолютно неуязвимой, особенно в условиях ближнего боя.

Событие стало символическим успехом для ВВС Филиппин и подчеркнуло рост оперативной совместимости между Манилой и Вашингтоном на фоне напряженности в регионе.

