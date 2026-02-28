Некоторые украинцы в марте будут платить за газ меньше: поставщики опубликовали новые цены

В настоящее время на рынке присутствуют восемь компаний.

Украинские поставщики газа обнародовали цены на первый месяц весны. Для некоторых потребителей "голубое топливо" существенно подешевеет.

Издание ГазПравда пишет, что сейчас на рынке присутствуют восемь компаний, из которых четыре предлагают только годовую цену, еще четыре – и годовую, и месячную переменную.

Если годовые цены неизменны и будут колебаться в диапазоне от 7,96 до 9,99 грн за куб, то месячные тарифы по сравнению с февралем упали аж на две гривни. Таким образом, месячный тариф будет колебаться от 8,46 до 25,99 грн за куб.

Следует отметить, что базовыми для населения являются именно годовые тарифы. Учитывая, что 98% украинских бытовых потребителей, а это более 12 миллионов домохозяйств, газ поставляет ГК "Нафтогаз Украины", то для них действует тариф 7,96 грн за куб. Он будет действовать как минимум до апреля 2026 года.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости

В августе 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми вводится мораторий на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, в течение военного положения и шести месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду. Со своей стороны, НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировал стоимость газа для населения до апреля 2026 года.

Позже некоторые СМИ сообщили о возможном росте стоимости транспортировки газа для потребителей с 2026 года. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, что эти опасения касаются не всех, ведь для бытовых потребителей изменений не предвидится.

27 февраля стало известно, что Украина готовит план постепенного отказа от моратория на повышение коммунальных тарифов. Однако реальные изменения начнутся только после завершения военного положения, а для уязвимых категорий граждан обещают усилить программу субсидий.

