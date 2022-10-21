Генерал Суровикин оказался владельцем элитного имущества на миллионы долларов / фото – скриншот

Новый командующий войной в Украине генерал вооруженных сил РФ Сергей Суровикин оказался владельцем элитного имущества стоимостью 2 миллиона долларов.

Об этом пишет "Верстка".

По данным издания, в 2019 году командующий российским вторжением в Украину не скрывал, что пользуется двумя квартирами. Минобороны РФ засекретило сведения о доходах руководства, однако журналисты выяснили, какое имущество принадлежит военному. 

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Стало известно, что в 2019 году жена Суровикина Анна владела сразу тремя земельными участками площадью 4,1 тысячи квадратных метров, садовым участком площадью 1,5 тысячи квадратных метров, особняком площадью 685 квадратных метров, долей в нежилом помещении, тремя квартирами площадью 82,7, 107,5 и 288,4 квадратных метров. В собственности у детей генерала Суровикина обнаружили доли в двух квартирах.

Из декларации военного выяснилось, что он имеет в собственности квартиру площадью 288,4 квадратных метров. Однако оказалось, что это не квартира, а дом, который находится в коттеджном поселке премиум-класса "Дубровка" в Новой Москве. 

Выписка на дом в "Дубровке" / фото "Верстка"

Таунхаус Суровикин купил еще в 2009 году на стадии строительства. Согласно документам, его приобрела жена генерала. Также в пользовании командующего войны в Украине есть квартира площадью 107,5 квадратных метров, которая, согласно документам, поделена между его женой и ребенком. Недвижимость расположена на улице Авиаконструктора Микояна в Хорошевском районе Москвы. На сайте "ДомКлик" средняя цена за квадратный метр в доме по этому адресу колеблется в пределах 427 тысяч рублей. То есть сама квартира генерала может стоить около 46 млн рублей.

Выписка на квартиру Суровикиных / фото "Верстка"

Кроме того, Росреестр скрыл еще одну квартиру Суровикиных. Ею единолично владеет жена генерала. Жилье площадью 82,7 квадратных метров находится в московском жилом комплексе бизнес-класса "Серебряный берег" на проспекте Маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники.

До недавнего времени семья Суровикина имела в собственности земельный участок площадью 27 соток и стоимостью 109 млн рублей, а также двухэтажный особняк площадью 685,5 квадратных метров. В коттедже, расположенном рядом, проживал бывший глава МВД Украины, который принимал участие в силовом разгоне протестующих на Майдане в 2014 году, Виталий Захарченко. Известно, что в 2021 году Суровикины продали этот дом, запросив за него более 189 млн рублей.

Примечательно, что, согласно декларации, с 2017 по 2019 годы Суровикин заработал 30,9 млн рублей, а его супруга – 19,7 млн рублей. 

Генерал Суровикин: что известно о командующем войной в Украине

8 октября стало известно, что в Министерстве обороны РФ впервые назначили командующего оккупационной армией в Украине. Эта должность досталась 55-летнему Суровикину. Ранее он принимал участие во Второй чеченской войне, вооруженном конфликте в Таджикистане и войне в Сирии.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский президент Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим оккупационной армией в Украине, чтобы переложить на него ответственность в случае поражения. По его словам, прозвище "Мясник из Алеппо" подходит Суровикину больше всего.

Глава московского бюро Financial Times Макс Седдон назвал Суровикина коррумпированным и брутальным генералом даже по стандартам российской армии.

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