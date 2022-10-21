Примечательно, что по документам с 2017 по 2019 годы Суровикин заработал 30,9 млн рублей, а его супруга – 19,7 млн рублей.

Новый командующий войной в Украине генерал вооруженных сил РФ Сергей Суровикин оказался владельцем элитного имущества стоимостью 2 миллиона долларов.

Об этом пишет "Верстка".

По данным издания, в 2019 году командующий российским вторжением в Украину не скрывал, что пользуется двумя квартирами. Минобороны РФ засекретило сведения о доходах руководства, однако журналисты выяснили, какое имущество принадлежит военному.

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Стало известно, что в 2019 году жена Суровикина Анна владела сразу тремя земельными участками площадью 4,1 тысячи квадратных метров, садовым участком площадью 1,5 тысячи квадратных метров, особняком площадью 685 квадратных метров, долей в нежилом помещении, тремя квартирами площадью 82,7, 107,5 и 288,4 квадратных метров. В собственности у детей генерала Суровикина обнаружили доли в двух квартирах.

Из декларации военного выяснилось, что он имеет в собственности квартиру площадью 288,4 квадратных метров. Однако оказалось, что это не квартира, а дом, который находится в коттеджном поселке премиум-класса "Дубровка" в Новой Москве.

Таунхаус Суровикин купил еще в 2009 году на стадии строительства. Согласно документам, его приобрела жена генерала. Также в пользовании командующего войны в Украине есть квартира площадью 107,5 квадратных метров, которая, согласно документам, поделена между его женой и ребенком. Недвижимость расположена на улице Авиаконструктора Микояна в Хорошевском районе Москвы. На сайте "ДомКлик" средняя цена за квадратный метр в доме по этому адресу колеблется в пределах 427 тысяч рублей. То есть сама квартира генерала может стоить около 46 млн рублей.

Кроме того, Росреестр скрыл еще одну квартиру Суровикиных. Ею единолично владеет жена генерала. Жилье площадью 82,7 квадратных метров находится в московском жилом комплексе бизнес-класса "Серебряный берег" на проспекте Маршала Жукова в районе Хорошево-Мневники.

До недавнего времени семья Суровикина имела в собственности земельный участок площадью 27 соток и стоимостью 109 млн рублей, а также двухэтажный особняк площадью 685,5 квадратных метров. В коттедже, расположенном рядом, проживал бывший глава МВД Украины, который принимал участие в силовом разгоне протестующих на Майдане в 2014 году, Виталий Захарченко. Известно, что в 2021 году Суровикины продали этот дом, запросив за него более 189 млн рублей.

Примечательно, что, согласно декларации, с 2017 по 2019 годы Суровикин заработал 30,9 млн рублей, а его супруга – 19,7 млн рублей.

Генерал Суровикин: что известно о командующем войной в Украине

8 октября стало известно, что в Министерстве обороны РФ впервые назначили командующего оккупационной армией в Украине. Эта должность досталась 55-летнему Суровикину. Ранее он принимал участие во Второй чеченской войне, вооруженном конфликте в Таджикистане и войне в Сирии.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский президент Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим оккупационной армией в Украине, чтобы переложить на него ответственность в случае поражения. По его словам, прозвище "Мясник из Алеппо" подходит Суровикину больше всего.

Глава московского бюро Financial Times Макс Седдон назвал Суровикина коррумпированным и брутальным генералом даже по стандартам российской армии.

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