География на стороне россиян, но это им не помогает: Трегубов о боях под Волчанском

Украинские войска там обороняются в не очень удобной позиции.

Наиболее угрожающей для Сил обороны Украины является ситуация на Волчанском направлении, ведь там украинские войска обороняются в не очень удобной позиции. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Есть позиции на юге города, которые удерживают украинские войска, и есть постоянные попытки россиян обойти, выходя из города, из северных районов, которые они удерживают", - отметил он.

По его словам, таким образом оккупанты пытаются обойти украинские позиции через другие населенные пункты и охватить их с флангов.

"Это атаки на Вильчу, это атаки на Волчанские хутора и далее. Здесь, к сожалению, физически не очень удобно в такой конфигурации это все удерживать. Но что поделаешь... И россияне, несмотря на то, что география здесь немного в их пользу, достичь поставленной цели не могут", - рассказал он.

В то же время наиболее интенсивным представитель группировки назвал Лиманское направление. Он пояснил, что там "россияне очень стараются перервать украинскую логистику и вытеснить украинцев из занятых позиций, но не могут этого сделать и даже не могут как-то расширить свою зону контроля".

"Поэтому на данный момент на Лиманском направлении все стабильно, хотя туда они бросают все больше сил и энергии", - добавил Трегубов.

Ситуация на фронте: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, за последние сутки армия РФ добилась успеха на Донбассе. По данным DeepState, оккупанты смогли продвинуться вблизи Платоновки, Новоалександровки, в Резниковке и Гришином.

Между тем в Купянске россияне отрезаны от логистики. Как рассказала начальница отделения коммуникаций 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады Анастасия Халецкая, речь идет о не более чем нескольких десятках россиян в городе. Она подчеркнула, что это еще одно доказательство того, что системного пребывания россиян в Купянске нет.

На Покровском направлении становится все больше и больше дронов российских оккупантов, но украинские военные стремятся к паритету. Пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады с позывным Гусь отметил, что ситуация там остается стабильно тяжелой. Враг не ослабляет давление ни в самом городе, ни на соседних локациях.

