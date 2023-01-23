Многие россияне считают, что он заботится о презентации армии, а не ее сути.

После назначения на должность руководителя оккупационных войск в Украине начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов начал уделять внимание повседневной дисциплине. Его действия раскритиковали в России. По мнению части лиц, генерал уделяет внимание презентации армии, а не ее боеспособности.

Такими выводами поделились в британской разведке в ежедневном отчете о войне в Украине. Как заявили аналитики: "С момента принятия командования [Герасимовым] офицеры пытались приструнить нестандартную форму, поездки на гражданских автомобилях, использование мобильных телефонов и нестандартные стрижки. Эти меры были встречены скептическими отзывами. Однако больше всего насмешек вызвали попытки улучшить качество бритья военнослужащих".

В так называемой "ДНР" расстановку приоритетов в российском командовании назвали "фарсом", который "помешает процессу уничтожения врага". А глава ЧВК "Вагнера" Валерий Пригожин заявил, что "война — это время активных и мужественных, а не чисто выбритых". Как сообщили в британской разведке, Герасимова вместе с министром обороны Сергеем Шойгу воспринимают как руководителей, которые больше заботятся о презентации армии, чем о ее боеспособности.

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"Российские силы продолжают находиться в оперативном тупике и нести большие потери; приоритет, отдаваемый Герасимовым в основном незначительным нормативным актам, скорее всего, подтвердит опасения его многочисленных скептиков в России", — подытожили в британской разведке.

Назначение Герасимова командующим оккупационными войсками

Начальник Генштаба РФ занял эту должность 11 января. По данным ГУР, кремлевский диктатор Владимир Путин поручил Герасимову захватить Луганскую и Донецкую области до марта.

Западные эксперты считают, что смена руководства в армии — это не только результат военных неудач России, но и следствие борьбы за влияние в окружении президента РФ.

Похожего мнения придерживаются аналитики Института изучения войны (ISW). По их словам, предыдущий командующий Сергей Суровикин был фаворитом силовиков. Чтобы ослабить власть последних, Путин назначил на должность Герасимова.

В Пентагоне считают, что кадровые перестановки подтверждают "системные проблемы, с которыми российские военные столкнулись с начала этого вторжения".

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, смена руководства свидетельствует о стремлении рашистов сделать "крайний рывок". После него уже не будет возможности переложить на кого-то вину за поражения.

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