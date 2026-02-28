Армия РФ имеет успех на Донбассе: в DeepState рассказали, где смогли продвинуться оккупанты

Аналитики зафиксировали продвижение россиян возле 4 населенных пунктов.

Российские оккупанты продвигаются в Донецкой области - речь идет о четырех населенных пунктах.

Украинский аналитический мониторинговый проект DeepState заявил, что российские войска добились успехов в населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов.

"Враг продвинулся вблизи Платоновки, Новоалександровки, в Резныковке и Гришино", - говорится в сообщении аналитиков.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отметил, что Россия хочет в начале апреля выйти на административные границы Донецкой области.

Также враг хочет максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, оккупанты не оставляют намерений создать буферную зону вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.

26 февраля DeepState сообщили, что россияне продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области. Отмечалось, что враг имеет успех вблизи сел Резниковка, Пазено и Приволье.

Как отметило издание Bloomberg, Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении и заморозить конфликт по линиям разграничения, если Украина согласится вывести войска с остальной территории Донецкой области.

