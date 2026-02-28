Россия примет гарантии безопасности для Украины от США, - Буданов

Руководитель Офиса президента заявил, что верит в то, что мирные переговоры с Россией могут дать результат.

Россия будет вынуждена принять гарантии безопасности для Украины от США. Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Что касается гарантий безопасности, на прошлых переговорах российская сторона, например, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают США, они их примут. И никуда с этим не уйти, как говорится. Те (гарантии - УНИАН), что предлагаются США, они прямо говорят, что да, мы будем вынуждены, мы готовы их принять", - сказал он.

Буданов добавил, что видит определенный прогресс в вопросах гарантий безопасности. Он считает, что гарантии безопасности для Украины, вероятнее всего, будут активированы параллельно с завершением войны.

"Но это еще не окончательное решение", - подчеркнул глава ОП.

Также Буданов заявил, что верит в то, что мирные переговоры с Россией могут дать результат. Он добавил, что успех переговоров станет победой для Украины.

Кроме того, Буданов заявил, что в ближайшие дни состоится очередной обмен пленными с РФ. Он рассказал, что в России сейчас находятся даже пленные с 2014 года и Украина пытается их вернуть.

"Процесс обмена идет тяжело, но Украина работает над возвращением людей", - поделися Буданов.

Также глава ОП отметил, что Украина хочет как можно быстрее завершить войну. Тем не менее, для достижения мира все еще нужно решить территориальный вопрос.

"Либо мы находим с РФ компромисс по территориальному вопросу, либо продолжаем убивать друг друга, что мы делаем достаточно качественно и профессионально", - подчеркнул Буданов.

Глава ОП поделился, что на переговорах был решен вопрос контроля над демилитаризированной зоной. Также он добавил, что Россия на данный момент не будет наступать на Киев.

Зеленский назвал "красную линию" мирных переговоров с Путиным

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к личной встрече с главой РФ Владимиром Путиным ради мира. Тем не менее, он подчеркнул, что исключает отказ от украинских территорий.

Зеленский признал сложность возвращения всех оккупированных территорий военным путем из-за возможных больших потерь. В то же время президент подчеркнул, что выход украинских сил из Славянска или Краматорска означал бы оккупацию сотен тысяч людей. Он заверил, что Украина способна победить РФ.

