Силы обороны сорвали планы РФ: эксперт раскрыл детали продвижения ВСУ на юге

Украинские военные осуществляют успешные действия на Гуляйпольском и Александровском направлениях, отметил Снегирев.

Российские оккупационные войска пытаются минимизировать успехи Сил обороны Украины на Гуляйпольском направлении и восстановить позиции, утраченные в результате контрнаступательной операции ВСУ.

Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДOM военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. Он напомнил, что украинские защитники смогли деоккупировать около 400 квадратных километров территории на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

"Фактически этим были сведены на нет планы Российской Федерации по обострению ситуации как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях. Речь шла об использовании этого направления как элемента военного давления на политическое руководство Украины", – сказал эксперт.

Сейчас оккупанты стремятся восстановить позиции, однако инициативу продолжают удерживать украинские войска. Силы обороны осуществляют успешные действия на Гуляйпольском и Александровском направлениях, отметил Снегирев:

"Там есть серьезные тактические успехи наших защитников, и это не локальные эпизоды, а системная работа".

Эксперт говорит, что в Москве рассчитывали "обменять" оккупированные районы Днепропетровской, части Запорожской, Сумской и Харьковской областей на определенные территории, контролируемые Силами обороны Украины. Однако сейчас эти планы фактически были сорваны.

"Генеральный штаб сохраняет информационную гигиену, однако уже детализированы успехи Сил обороны. Речь идет о восьми населенных пунктах на территории Днепропетровской и Запорожской областей, которые были деоккупированы в результате успешных действий украинской армии. Кроме того, на Купянском направлении освобожден населенный пункт Загрызово. Были результативные действия на Константиновском направлении – в районе Часового Яра и непосредственно в Константиновке, где удалось существенно улучшить тактическое положение", – рассказал Снегирев.

Успешные действия украинских войск есть и на Покровском направлении. Тактика активной обороны используется по всей линии фронта, добавил аналитик.

Война в Украине: ситуация на фронте

С начала суток, 28 февраля, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 132 боевых столкновения с противником. Такие данные приводит в своем сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Наиболее активным враг был на Гуляйпольском направлении, где осуществил 37 атак. Еще 22 атаки противника были зафиксированы на Покровском направлении фронта.

Спикер Объединенных сил Виктор Трегубов заявил об угрожающей ситуации для Сил обороны на Волчанском направлении – наши воины обороняются там в не очень удобной позиции.

Наиболее интенсивным представитель группировки назвал Лиманское направление. Там россияне пытаются перерезать логистику украинских сил.

