Орбан связал события в Иране с нефтепроводом 'Дружба': заявление венгерского премьера

На фоне событий на Ближнем Востоке Орбан обратился к Зеленскому.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя военную операцию США в Иране, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба".

В своем посте в социальной сети Х он пояснил, что на фоне последних событий на Ближнем Востоке поставки нефти через "Дружбу" становятся еще более важными.

"Война с Ираном удвоила значение нефтепровода "Дружба". В очередной раз призываю президента Владимира Зеленского немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию", - отметил он.

Нефтепровод "Дружба": важные новости

Как сообщал УНИАН, недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина, вызвав венгерского посла, якобы признала, что нефтепровод "Дружба" не работает по политическим причинам. На самом деле нефть не поставляется по нефтепроводу из-за российских ударов по нему. В украинском МИД отреагировали на такие обвинения Венгрии. Там опровергли эту информацию, назвав ее "лживой".

Также мы писали, что Орбан в гневном письме Зеленскому потребовал возобновить работу нефтепровода "Дружба". Он обвинил Украину в том, что она якобы блокирует его, и заявил, что действия Зеленского противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей.

Накануне Орбан вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо предложили создать следственную комиссию для оценки состояния трубопровода "Дружба". По словам венгерского премьера, трубопровод якобы на самом деле работает, а поставки нефти не возобновились, потому что таково, по его мнению, политическое решение Зеленского. Он сказал, что задачей следственной комиссии будет "выехать на место и воочию убедиться в реальности ситуации".

