'Огромная авантюра' Трампа: The Times оценил, чем закончится операция США в Иране

Военная кампания может продлиться несколько недель.

Терпение Дональда Трампа в отношении дипломатии иссякло, и США начали крупное военное наступление на Иран. При этом огневая мощь, которую США могут выделить на эту задачу, намного меньше, чем та, что была использована для свержения иракского правительства Саддама Хусейна в 2003 году, пишет The Times.

Если США и союзники действительно намерены свергнуть руководство Ирана, им придется учитывать, что война может быть долгой. Зачем иранским лидерам идти на дальнейшие уступки, например, по ядерным или ракетным вопросам, если они понимают, что реальная проблема сейчас заключается в самом выживании их режима, отмечается в статье.

"Военные планировщики должны исходить из того, что заявления о смене режима заставят Иран эскалировать ситуацию до предела своих возможностей. Это может включать в себя попытки перекрыть Ормузский пролив, узкое место для значительной части мировой торговли нефтью, ракетные удары по Израилю или другим союзникам США и прямые действия против американских интересов во всем регионе", - пишет The Times.

У США может не хватить ресурсов

При этом военная кампания может продлиться несколько недель, и вопрос заключается в том, как долго США и Израиль смогут продолжать бомбардировку:

"В Пентагоне явно есть обеспокоенность по этому поводу, поскольку утечки на прошлой неделе предполагали, что если бомбардировка продолжится более десяти дней, запасы некоторых ракет в США могут начать истощаться".

В ближайшие дни Иран, вероятно, начнет ракетные атаки по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. При этом атаки на эти объекты, расположенные гораздо ближе к Ирану, чем Израиль, позволят им использовать сотни пусковых установок ракет малой дальности, которые не были целью Израиля в июне прошлого года. Это вызовет тревогу у правителей стран Персидского залива и еще больше усложнит задачу Пентагона по защите своих союзников.

Особую обеспокоенность вызывают ракеты-перехватчики, которые могут быть использованы для сбивания приближающихся боеголовок – от 20 до 30 процентов американских запасов ракет SM-3 и наземных ракет Talon уже были израсходованы во время обменов ударами в 2024 и 2025 годах.

При этом, если иранцам "повезет" и они поразят ключевые цели в Израиле или где-либо еще, это поднимет моральный дух сторонников режима и придаст им смелости продолжить войну.

Два сценария развития событий

Если Иран решит бороться до последнего, Трампу, возможно, придётся выбирать, следует ли эскалировать применение силы, возможно, нацелившись на нефтяные объекты, чтобы нанести ущерб экономике. Сторонники Хаменеи надеются, что по мере усиления давления иранцы сплотятся вокруг флага – как это в некоторой степени произошло во время прошлогодней борьбы с Израилем.

Однако если оппозиция выйдет на улицы, то у США все равно нет значительных сил "на земле", чтобы помочь любому восстанию иранской оппозиции, отмечается в статье:

"Режим, вероятно, всё ещё может рассчитывать на миллионы сторонников… И любая попытка Трампа в ближайшие недели положить конец этой ситуации из-за того, что она стала слишком запутанной или Пентагон обеспокоен неопределенным сроком кампании, может в конечном итоге привести к укреплению той самой системы, которую президент хотел бы уничтожить".

Война с Ираном - новости

Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана. Он отметил, что целью операции является защита американского народа и устранение "неизбежной угрозы" со стороны иранского режима. в первую очередь, ликвидация ядерной угрозы.

Также президент США обратился к членам Корпуса стражей Исламской революции, призвав их сложить оружие или "столкнуться с верной смертью". В случае несопротивления он пообещал им иммунитет.

В ответ Иран осуществил несколько волн атак по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛ на Тегеран и ряд других городов страны. Также Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке. Известно о взрывах в Бахрейне и ОАЭ.

