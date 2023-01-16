Как пояснил Данилов, само назначение Герасимова говорит о том, что для Кремля это последний звонок.

Последние изменения в руководстве российскими войсками в Украине свидетельствуют о подготовке к "крайнему рывку" оккупантов.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона. "Понимая, что происходит на России, понимаем, что они готовятся сделать так называемый крайний рывок. Мы более чем уверены, что с этим связаны те процессы, которые на сегодня происходят по смене людей...", - отметил он.

Как пояснил Данилов, само назначение Герасимова говорит о том, что для Кремля это последний звонок.

Видео дня

"После того уже не будет на кого менять, не на кого списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории. Они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться", - сказал он.

Война России и Украины: назначение Герасимова

11 января стало известно, что Кремль назначил Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин. После назначения Герасимова командующим, Суровикин стал его заместителем.

14 января РФ ударила ракетами по Киеву. В столице Украины воздушная тревога прозвучала после взрывов. Затем появилась информация, что вражеские ракеты летели по баллистической траектории.

По сведениям экспертов, противники запустили по Киеву новые ракеты для зенитного ракетного комплекса С-400.

Вас также могут заинтересовать новости: