Верховный лидер Ирана и глава КСИР могли быть убиты во время израильских атак, - СМИ

В Иране же говорят о том, что Али Хаменеи, насколько известно, все еще жив.

В результате израильских атак были ликвидированы министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех источников.

Хаменеи, Насирзаде и Пакпур могли погибнуть в результате удара по Ирану

Как пишет The Times of Israel, по оценкам израильских чиновников, Пакпур, вероятно, был убит в результате утренних ударов по Ирану. Он возглавил Корпус стражей исламской революции после того, как Израиль убил его предшественника, Хоссейна Салами, в начале войны в июне 2025 года.

Кроме того, израильские чиновники рассказали журналистам, что во время утреннего удара, вероятно, также погибли Насирзаде и глава разведки Ирана. В эфире израильского телеканала Channel 12 также прозвучала информация о гибели верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменеи. Отмечается, что удары нанесли "очень значительный ущерб" руководству иранского режима и его военным командирам.

Реакция Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в комментарии NBC News заявил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, "насколько ему известно", все еще жив. Он поделился, что в результате ударов по стране, вероятно, погибли несколько командиров, но высокопоставленные чиновники выжили.

"Возможно, мы потеряли одного или двух командиров, но это не является большой проблемой", - сказал Арагчи.

Также глава МИД Ирана раскритиковал США и Израиль за то, что они атаковали его страну. Он добавил, что ранее продолжались переговоры по ядерной программе Тегерана.

Израиль хочет ликвидировать все руководство Ирана

Ранее израильские и американские чиновники сообщили Axios, что 28 февраля Израиль нанес удары по всей территории Ирана, пытаясь убить верховного лидера Али Хаменеи и других высокопоставленных политических и военных руководителей страны.

По словам чиновников страны, Израиль нацелен на все иранское руководство - политическое и военное, прошлое, настоящее и будущее. Также они отметили, что резиденция Хаменеи и правительственный комплекс были атакованы.

