Проверьте чердак: ретро-техника 80-х, за которую сейчас платят большие деньги

В эпоху 1980-х мир запомнил кучу электронных устройств – от игровых приставок до портативных плееров, которые тогда казались обыденными. Сейчас даже те устройства, которые в свое время никто не хотел, стали ценными коллекционными предметами.

Если вы случайно нашли подобные вещи на чердаке или в гараже, они могут принести вам серьезные деньги, пишет BGR.

Игровая консоль Atari 2600

Культовая игровая приставка Atari 2600, появившаяся в конце 1970-х, в 80-е по-прежнему пользовалась популярностью. Однако когда NES начала появляться по всему миру в 1985 год, ее списали как устаревшую игрушку.

Сегодня коллекционеры готовы платить примерно до $60 за обычную консоль и до $500 за редкие версии. Впрочем, настоящая ценность – в играх. Редкие картриджи, например, "Red Sea Crossing", "River Patrol" и "Air Raid" могут стоить несколько тысяч долларов.

Портативный CD-плеер Sony Discman D-50

Первый портативный компакт-дисковый плеер от Sony выглядел громоздким и неудобным по сравнению с более поздними моделями, тем не менее, сегодня такие устройства стали редкостью.

Коллекционеры готовы платить за них от 100 до 400 долларов, особенно если устройство в рабочем состоянии.

Мгновенная камера Polaroid OneStep

Polaroid OneStep когда-то был символом любительской фотографии. Хоть с развитием цифровых фотоаппаратов интерес к моментальной печати угас, но сейчас ностальгия вернулась – за камеры Old School коллекционеры отдают до $150.

Домашний компьютер Sinclair ZX80

Один из первых доступных домашних компьютеров Sinclair ZX80 в свое время оказался в тени более мощного соперника – Commodore 64. Появление революционного Apple Macintosh 128K также отодвинуло конкурентов в сторону, впечатлив мир своей графической интерфейсной системой.

Сегодня же такие системы ценятся коллекционерами ретро-техники и могут достигать до $800 на аукционах

Магнитола National Ambience RX-7200

Один из самых редких и ценных предметов забытой электроники из 1980-х – японский четырехдинамиковый бумбокс National Ambience RX-7200, который редко попадается за пределами Японии, что сделало его еще более нишевым.

Такие устройства могут продаваться от $1000 до $2000 и выше, особенно если они в хорошем состоянии.

