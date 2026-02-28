У этого смартфона лучшая автономность на рынке: он уничтожил iPhone 17 Pro Max

Компания OnePlus и раньше славилась отличными показателями автономной работы, но OnePlus 15 вывел этот параметр на совершенно новый уровень.

Если вы из тех людей, для кого в смартфоне самое главное его автономность, то редакторы популярного тех-издания Tom's Guide опубликовали список самых "живучих" моделей в 2026 году.

В рейтинг вошли 15 устройств – от премиальных флагманов до доступных Android-фонов стоимостью менее 300 долларов. Объединяет их одно: все они способны выдержать как минимум 15 часов непрерывного активного пользования.

Tom’s Guide утверждают, что их рейтинг формируется по собственной методике Battery Life Test – комплексному тестированию, включающему активное использование (видео, браузинг, приложения), который считается самым объективным среди обзоров телефонов.

Топ-15 смартфонов с лучшей автономностью:

OnePlus 15: 25 часов и 13 минут

OnePlus 15R: 21:54

Asus ROG Phone 9 Pro: 20:34

OnePlus 13: 19:45

Moto G (2026): 19:10

Moto G Play (2026): 18:50

OnePlus 13R: 18:49

Moto G 2025: 18:32

Moto G Power 2026: 18:22

iPhone 17 Pro Max: 17:54

iPhone 16 Pro Max: 17:17

Galaxy S25 Ultra: 17:14

Moto G Power (2025): 17:13

Galaxy S25 Plus: 16:55

iPhone 16 Plus: 16:29

Таким образом, если для вас приоритет – максимальное время работы без зарядки, стоит присмотреться к OnePlus 15. В режиме воспроизведения видео телефон показывает до ~19 ч автономной работы, а в отдельных сценариях более 26 часов экранного времени, опережая ближайшего конкурента на 3.5 часа.

Такой результат стал возможен благодаря сочетанию нескольких факторов. Ключевую роль играет батарея емкостью 7300 мАч на базе кремниево-углеродного анода. Она позволяет увеличить плотность энергии без роста габаритов устройства – телефон не стал толще или тяжелее, несмотря на существенно увеличенную батарею.

Та же ситуация наблюдается и с OnePlus 15R, который имеет более крупный аккумулятор 7400 мАч, но из-за менее энергоэффективного чипа проработал меньше OnePlus 15.

Самым долгоживущим айфоном в 2026 году оказался iPhone 17 Pro Max. Тесты показали, что смартфон Apple способен протянуть на одном заряде почти 18 часов. Это рекордные цифры для Айфона, но все равно заметно уступают лидерам на Android.

