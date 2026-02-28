Топ-5 устройств, которые всегда нужно подключать к HDMI 2.1 порту телевизора

HDMI 2.1 остается лучшим выбором для игр и ультрачеткого видео – он гораздо мощнее старого HDMI 2.0.

Современные HDMI 2.1-порты в телевизорах стали важным элементом для получения наилучшего качества видео и звука – но производители редко оснащают ТВ большим количеством таких разъемов. Чаще всего вы найдете всего один-два порта.

Хотя стандарт HDMI 2.2 уже анонсирован, именно HDMI 2.1 остается основным решением для современных домашних кинотеатров, приставок и медиаплееров. Он обеспечивает поддержку 4K при 120 Гц, переменную частоту обновления (VRR), автоматический режим низкой задержки (ALLM) и пропускную способность до 48 Гбит/с.

Эксперты BGR назвали 5 вещей, которые всегда стоит подключать к HDMI 2.1 порту телевизора.

PlayStation 5

Выпущенная около пяти лет назад, PlayStation 5 является основной консолью Sony. Это устройство похоже на мощный компьютер, так как включает 16 ГБ оперативной памяти, мощный чип AMD с 8-ядерным процессором и быстрый SSD-носитель.

Подключенная в соответствующий порт, PS5 выдает 4K при 120 Гц, активирует функции VRR и ALLM, а также позволяет передавать полный многоканальный звук через eARC для подключения к ресиверу или саундбару.

Xbox Series X

Консоль Microsoft получает те же преимущества: 4K при 120 Гц, VRR и низкая задержка позволяют получить более плавный игровой процесс.

В сочетании с HDMI 2.1/eARC приставка также поддерживает Dolby Atmos или DTS:X через совместимый ресивер.

Apple TV 4K (2022)

Хотя Apple TV 4K ограничена 4K с частотой обновления 60 Гц, поддержка HDMI 2.1 делает ее оптимальным выбором для стриминга, особенно если вы планируете использовать eARC для вывода звука на внешние колонки или аудиосистему.

4K UHD Blu-ray плеер

Физические диски до сих пор дают лучшее качество изображения и звука. Через HDMI 2.1-порт плеер обеспечит не сжатый многоканальный звук через eARC, даже если сама картинка идет на 4K@60 Гц – это сочетание качества и удобства.

Важно отметить, что в данном случае HDMI 2.1 порт не улучшает качество изображения, но помогает упростить маршрутизацию звука в современных домашних кинотеатрах.

AV-ресивер

Если у вас есть AV-ресивер с поддержкой HDMI 2.1 и eARC, он может стать центральным хабом вашей системы: телевизор отправляет весь звук обратно на ресивер без потерь, а тот обрабатывает аудиоформаты вроде Dolby Atmos и DTS-HD для полноценного домашнего кинотеатра.

Чтобы действительно использовать все преимущества HDMI 2.1 (а не получить "HDMI 2.0-подобный" порт), обращайте внимание на поддержку Fixed Rate Link (FRL) – это гарантия, что интерфейс работает по полному стандарту.

Эксперты говорят, что сейчас лучшее время для покупки телевизора. На фоне дефицита и роста цен на память производители будут вынуждены либо сокращать маржу, либо перекладывать дополнительные расходы на покупателей.

УНИАН рассказывал, что делать с лишними HDMI‑портами. Они подойдут не только для подключения приставок или второго экрана, но и для улучшения звука, стриминга и управления несколькими устройствами одновременно.

