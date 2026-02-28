Нардеп ответил, повлияет ли война с Ираном на поставки Украине ракет для ПВО

Чернев считает, что вряд ли это окажет кардинальное влияние.

Военная операция США в Иране вряд ли повлияет на поставки зенитных ракет Украине, считает заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Что касается поставок нам ракет, то здесь, я думаю, меньшие риски, потому что нужно защищаться только Израилю, Иран не имеет возможности бить по суверенной территории США. Те американские базы, по которым сейчас бьют иранские ракеты или иранские "Шахеды", заранее были оснащены и вооружены ракетами, которые также необходимы нам", - отметил нардеп.

Поэтому, говорит он, вряд ли события на Ближнем Востоке кардинально повлияют на поставки этих ракет Украине. Между тем, по словам Чернева, существует больший риск, что вырастут цены на нефть.

Видео дня

"Потому что сейчас есть проблемы с проходом в Ормузском проливе. Усугубить эти проблемы может Иран, который сейчас наносит удары по нефтяным месторождениям на территории Саудовской Аравии. Это может повысить цены на нефть в краткосрочной перспективе", - предположил депутат.

Операция США в Иране

Как сообщал ранее УНИАН, утром 28 февраля Израиль атаковал Иран, в столице Тегеране прогремели десятки взрывов. Во время операции израильские военные разослали общенациональное сообщение с призывом к гражданам оставаться вблизи укрытий и других защищенных зон. "Это проактивное предупреждение, чтобы подготовить общественность к возможности запуска ракет в направлении Государства Израиль", - заявили в Армии обороны Израиля.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную военную операцию в Иране. Он отметил, что ее целью является защита американского народа и устранение "неизбежной угрозы" со стороны иранского режима. Он подчеркнул, что США планируют уничтожить ракеты Ирана, полностью ликвидировать его ракетную промышленность и уничтожить военный флот страны. Глава Белого дома призвал иранскую Исламскую революционную гвардию сложить оружие, заявив, что к ним будут относиться справедливо с полным иммунитетом – или им грозит неминуемая смерть.

В ответ Иран нанес по Израилю залпы ракет. Также стало известно, что Иран атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln в Аравийском море и бьет по базам Пентагона.

Вас также могут заинтересовать новости: