В Канаде отреагировали на военную операцию США в Иране

Премьер-министр Канады заявил, что Оттава будет принимать меры для защиты своих граждан и дипломатических миссий.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна поддерживает действия США, которые направлены на ликвидацию иранской ядерной программы и предотвращению угрозы международному миру со стороны Тегерана. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети X.

"Позиция Канады остается четкой: Исламская Республика Иран является главным источником нестабильности и террора на всем Ближнем Востоке, имеет один из худших показателей в мире по соблюдению прав человека, и ей никогда нельзя позволить получить или разработать ядерное оружие", - написал Карни.

Премьер Канады добавил, что Оттава будет принимать меры для защиты своих граждан и дипломатических миссий. Он отметил, что Канади и другие страны неоднократно призывали Иран прекратить свою ядерную программу.

"Несмотря на дипломатические усилия, Иран не полностью ликвидировал свою ядерную программу, не прекратил всю деятельность по обогащению урана и не прекратил свою поддержку региональных террористических прокси-группировок", - подчеркнул Карни.

Кроме того, премьер канады призвал защитить всех гражданских лиц во время военной операции в Иране.

Макрон призвал к срочному заседанию Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Иране

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к срочному заседанию Совета Безопасности ООН. Он заявил, что вспышка войны между США, Израилем и Ираном имеет "серьезные последствия" для международного мира и безопасности.

Как пишет Reuters, Макрон уже провел отдельные переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Иордании и президентом автономного региона Курдистан. По словам президента Франции, Париж готов привлечь необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров по их просьбе.

