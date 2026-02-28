Аналитики ожидают значительного роста цен на нефть и топливо.

Война в Иране может подтолкнуть цены на бензин к максимумам, которые фиксировались до пандемии Covid-19. Как пишет The Times, если атака США и Израиля на Иран нарушит работу нефтяных рынков, то цены на нефть и топливо вырастут.

Какой будет цена нефти и бензина станет понятно поздно вечером в воскресенье, когда откроется фьючерсный рынок Нью-Йорка. Главным фактором риска аналитики называют влияние атак на морские пути транспортировки нефти. Но эти последствия могут быть смягчены решением Организации стран-экспортеров нефти об увеличении добычи, если они примут соответствующее решение на заседании в воскресенье.

Издание процитировало президента AA Эдмунда Кинга, который сказал: "Волнения и бомбардировки на Ближнем Востоке, несомненно, станут катализатором нарушения глобального распределения нефти, что неизбежно приведет к росту цен. Поэтому водителям следует быть осторожными, поскольку в течение ближайших 10–12 дней мы можем наблюдать рекордные цены на заправках".

Блокада Ормузского пролива – что известно

Напомним, что особое беспокойство вызывает перекрытие движения нефтяных танкеров через Ормузский пролив. По этому пути проходит около пятой части всех мировых нефтяных грузов.

Некоторые компании заявили, что поставки сырой нефти и топлива через пролив уже приостановлены. Также аналитики говорят, что капитаны нефтяных танкеров получили сообщение от иранской армии о блокаде пролива. Однако данные морского наблюдения показывают, что движение отдельных судов все еще продолжается.

