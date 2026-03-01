Буданов назвал главный успех оккупантов за время зимней кампании в войне

Территориальные завоевания врага были мизерными, отметил глава ОП.

Несмотря на огромную концентрацию ресурсов на фронте в Украине, российские захватчики не добились значительных успехов в течение зимы. Как следствие, враг прибег к энергетическому террору и распространению фейков в информационном пространстве.

Об этом рассказал в интервью украинским СМИ глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он отметил, что территориальные достижения оккупантов на передовой являются мизерными.

"Пожалуй, самые незначительные по сравнению со всеми другими периодами всех кампаний против Украины, которые они проводили", – отметил Буданов.

По словам главы ОП, главным успехом российских войск зимой стали именно атаки против инфраструктуры Украины и ее уничтожение. Однако с наступлением теплой погоды этот фактор будет играть меньшую роль.

Буданов также упомянул российские выдумки о "захвате" ряда населенных пунктов – в том числе Купянска, который россияне "брали" раз пять.

"Это просто факт. Но есть же тоже факты, что мы все же постоянно боремся. Это тоже факт. Мы не можем этого не признавать... Да, нет их победы, но война продолжается. Ситуация угрожающая, все это понимают", – резюмировал он.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Проект DeepState сообщает, что российские войска продвинулись на Донбассе. В частности, враг имеет успехи в Резниковке и Гришином.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что россияне начали подготовку к наступлению на так называемый "пояс крепостей" в Донецкой области. Однако такое наступление, вероятно, затянется на годы и потребует значительных ресурсов.

