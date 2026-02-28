Первый день весны: синоптики рассказали о погоде в Киеве 1 марта

Воздух днем в столице прогреется до 6 градусов тепла.

1 марта в Киеве и области будет переменная облачность и без осадков. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, по Киевской области ночью и утром местами будет туман.

"На дорогах местами гололедица. Ветер переменного направления, 3-8 м/с", - говорится в сообщении синоптиков.

Температура по области ночью снизится до 0°...-5°, днем термометры покажут +2°...+7°. В Киеве ночью ожидается -1°...-3°, а днем воздух прогреется до +4°...+6°.

Погода в Украине - какими будут ближайшие дни

Как сообщал Погода УНИАН, ранее Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра рассказала, что переход между февралем и мартом будет достаточно плавным.

Среднемесячная температура в марте ожидается от 1 до 7 градусов тепла. Месячное количество осадков - от 30 до 53 миллиметров. В горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма местами 60-98 мм.

Гидрометцентр также отметил, что 28 февраля, а также 1 и 2 марта в Украине будет спокойная погода без осадков. Ночью ожидается небольшой "минус". Немного прохладнее будет на востоке страны и в Карпатах. В то же время днем прогнозируют небольшой "плюс". Теплее всего будет на западе и юге страны.

