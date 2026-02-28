Власти Ирана сообщили о 51 погибшем после трагедии в школе.

После падения обломков ракет на школу в южном регионе Ирана Минаб погибли не менее 51 человека, в том числе дети. Как пишет NBC News, трагедия произошла в начальной школе для девочек.

Иранские СМИ пишут о гибели десятков детей и взрослых и десятках раненых в результате падения обломков ракеты, запущенной Израилем. Они называют это "ударом по школе".

Специальный губернатор округа Минаб заявил, что погибли не менее 51 человека и не менее 60 получили ранения. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в результате удара по школе для девочек в южном округе Минаб погибли "десятки невинных детей".

Полуофициальное новостное агентство Tasnim также сообщило о нападении, сославшись на первоначальное количество погибших, которое превышает 20 человек.

В израильском военном ведомстве заявили, что изучают сообщения о погибших в школе. Известно, что перед запуском ракет Армия обороны Израиля разослала сообщения на арабском языке гражданским жителям Ирана с призывом оставаться в укрытиях.

Война в Иране - что известно

Напомним, что утром 28 февраля Израиль нанес первые удары по Ирану. Известно о ракетных ударах по Тегерану и другим регионам.

"Цель состоит в создании всех условий для падения иранского режима, но развитие событий также будет зависеть от того, насколько иранский народ восстанет", - заявил израильский чиновник.

Позже о начале военной операции сообщил президент США Дональд Трамп. Как пишут аналитики, режим в Иране надеется нанести ответные удары, чтобы повысить цену войны.

