В Иране заявили об уничтожении американского радара в Катаре за 1,1 млрд долларов

В Иране заявили об ударе по радару раннего предупреждения AN/FPS-132 Block 5, который США разместили в Катаре в 2013 году. Как пишет иранское информационное агентство Fars News, в результате атаки радар был полностью уничтожен.

Отмечается, что AN/FPS-132 Block 5 имеет дальность действия 5000 километров. Также в агентстве добавили, что этот радар имел уникальное оборудование для отслеживания баллистических ракет.

По данным Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, стоимость AN/FPS-132 Block 5 составляла 1,1 миллиарда долларов. В 2013 году Катар запросил покупку одного такого радара, включая комплект основного оборудования, технические и вспомогательные средства, оборудование связи, устройства шифрования, запасные части и детали для ремонта.

Как пишет Defence Security Asia, представители Минобороны Катара подтвердили, что объект системы раннего предупреждения на севере страны стал целью иранской атаки.

Кроме того, иранские СМИ публикуют видео и спутниковые снимки, на которых можно увидеть последствия удара по радару в Катаре.

Иран пообещал Израилю и США преподать "исторический урок"

Напомним, что ранее старший представитель вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что "любая база в любом месте региона, которая помогает Израилю, станет мишенью для Тегерана". По его словам, иранская армия нанесет ответный удар по Израилю и США и "преподаст исторический урок".

"Мы не будем колебаться", - подчеркнул Шекарчи.

