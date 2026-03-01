Трамп призывает иранцев восстать: NBC News оценило шансы на свержение режима

В материале отмечается, что население Ирана составляет более 90 млн человек.

Несмотря на сообщения о вероятной ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, перспектива того, что иранцы воспользуются этим моментом для свержения режима, является опасной.

Об этом пишет NBC News. Несмотря на атаки, на улицах Ирана до сих пор присутствует полиция и войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Более того, после ударов было развернуто еще больше войск.

"На данном этапе иранцам очень сложно, если не невозможно, выйти на улицы и попытаться захватить правительственные здания или вооружиться", – объясняет автор.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призывают народ Ирана восстать, но на самом деле все гораздо сложнее. В материале отмечается, что население Ирана составляет более 90 млн человек, и оно представлено многими этническими группами.

"Когда Трамп призывает иранский народ выйти на улицы, он призывает их рисковать своей жизнью. Иранское правительство ранено, и оно специально ищет людей, которые пытаются воспользоваться моментом и свергнуть правительство. Это чрезвычайно опасное время для тех, кто пытается сделать то, что Трамп и Нетаньяху просят их сделать", – констатирует NBC News.

Удары по Ирану – последние новости

28 февраля США в течение 12 часов нанесли по Ирану почти 900 ударов. Атаку осуществил также Израиль.

В Иране говорят о как минимум 200 погибших и 740 раненых. В СМИ писали о вероятной ликвидации верховного лидера Али Хаменеи, который руководит страной более 30 лет.

Дональд Трамп впоследствии подтвердил гибель Хаменеи. В то же время иранская сторона пока не делала заявлений по этому поводу.

