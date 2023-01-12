Кадровые перестановки в РФ отображают те вызовы, с которыми Москва столкнулась, напав на Украину 24 февраля.

В Пентагоне вслед за Британией считают, что кадровые перестановки в российском командовании свидетельствуют о "системных вызовах" для России.

Пресс-секретарь Минобороны США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, которого цитирует CNN, заявил, что понижение по статусу генерала Сергея Суровикина и замещение его Валерием Герасимовым показывает "некоторые из системных проблем, с которыми российские военные столкнулись с начала этого вторжения".

"Мы говорили о некоторых из этих вещей с точки зрения проблем с логистикой, командованием и управлением, проблемами с обеспечением, моральным духом и в значительной степени большой неудачей в достижении стратегических целей, которые они поставили перед собой", - сказал Райдер.

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Райдер сказал, что Пентагон "продолжит отслеживать" такие кадровые перестановки из России.

"Я думаю, что мир предпочел бы, чтобы Россия сосредоточилась на выводе войск из Украины и спасении невинных жизней, а не тратила время на многочисленные кадровые перестановки, и российские солдаты и их семьи, вероятно, тоже хотели бы этого", - отметил Райдер.

Отстранение Суровикина - что известно

Суровикин пробыл командующим вторжением в Украину немного больше трех месяцев. Его приход ознаменовался первыми ракетными ударами по украинской энергосистеме.

Сегодня Шойгу понизил приближенного к Пригожину генерала в должности, заменив его начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Провоенная аудитория негодует, боясь, что кровожадных атак на Украину станет меньше.

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