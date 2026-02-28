Трамп пригрозил КСИР 'верной смертью': что известно об этих элитных силах Ирана

Речь идет о самой влиятельной военно-политической структуре Ирана с разветвленной сетью подразделений внутри страны и за ее пределами.

Президент США Дональд Трамп обратился к членам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), призвав их сложить оружие или "столкнуться с верной смертью". Заявление прозвучало во время объявления о "большой" операции в Иране, пишет CNN.

"Вы должны сложить оружие и получить полный иммунитет, или же вам грозит верная смерть", – заявил Трамп, обращаясь также к вооруженным силам и полиции страны.

Что такое КСИР

Корпус стражей Исламской революции был создан после Исламской революции 1979 года для защиты теократического строя Ирана. После свержения монархии различные военизированные формирования объединились в единую структуру, которая впоследствии укрепила свое влияние во время ирано-иракской войны 1980-х годов.

Сегодня КСИР является самой мощной ветвью иранских вооруженных сил и действует независимо от регулярной армии. По разным оценкам, численность корпуса составляет от 150 до 190 тысяч военнослужащих. В его состав входят сухопутные войска, флот, авиационные подразделения и разведка. Организация также имеет значительное влияние на экономику страны.

Силы "Кудс"

Экспедиционным подразделением КСИР являются Силы Кудс – элитное формирование, ответственное за зарубежные операции. Сначала оно поддерживало группировку Хезболла в Ливане, а затем расширило деятельность, оказывая помощь таким структурам, как ХАМАС в секторе Газа, хуситы в Йемене и даже Талибан в 1990-х годах.

"Басидж"

Еще одним подразделением корпуса является Басидж – добровольческое формирование, выполняющее внутренние функции. Оно действует как уличная сила, ответственная за поддержку режима и контроль за соблюдением исламских норм. Члены организации часто набираются из консервативных и менее обеспеченных слоев населения.

Заявление Трампа может еще больше обострить напряженность между Вашингтоном и Тегераном на фоне продолжающейся эскалации.

Ближний Восток находится в напряжении из-за обострения отношений между Ираном, Израилем и США после последних ударов по иранской территории.

Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на операцию США и Израиля. Известно о взрывах в Бахрейне и ОАЭ. По данным CNN, четыре американские базы на Ближнем Востоке стали целями атак: авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и база Пятого флота США в Бахрейне.

