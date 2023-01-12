Кадровые перестановки в российском командовании говорят о временной победе одной из "башен Кремля".

Смена командующего российским вторжением в Украину стала следствием не только военных неудач, но и внутренней борьбы за влияние в ближайшем окружении российского президента. К таким выводам пришли западные аналитики.

По мнению обозревателей, генерал Сергей Суровикин, который был понижен в должности с командующего до заместителя командующего, стал жертвой ревности со стороны министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, ставшего новым командующим.

В этом контексте важно учесть и новую должность генерала Александра Лапина, который руководил так называемой "специальной военной операцией" до Суровикина и был отстранен за поражение под Харьковом. Тогда его отставки добивались глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель "группы Вагнера" Евгений Пригожин.

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"Понижение генерала Суровикина, его замена генералом Герасимовым и повышение генерала Лапина явно направлены против Пригожина, Кадырова и их военных экстремистов, предположительно также против Путина. В российском военном командовании происходит что-то важное", – заявил исследователь американского аналитического центра "Атлантический совет" Андерс Аслунд.

По мнению аналитика Дары Масикот, которая специализируется на оборонной политике России, Суровикин был более компетентным командующим, нежели его предшественники, и не допускал стратегических ошибок на поле боя. Масикот полагает, что Суровикин мог поплатиться в том числе за то, что сообщал Путину "более реалистичные оценки" по ситуации на фронте, чем это делали Шойгу и Герасимов.

Перестановки в российском командовании

На днях Минобороны РФ назначило генерала Лапина главой штаба сухопутных войск РФ. В октябре он был отстранен от командования российскими войсками в Украине после поражения в Харьковской области. Ему на смену пришел Сергей Суровикин.

11 января стало известно о новой смене командующего так называемой "спецоперацией". На место командующего назначили главу Генштаба РФ Валерия Герасимова, а Суровикин стал его замом.

По мнению некоторых аналитиков, смена командующего связана с подготовкой РФ к началу нового большого наступления в Украине. В украинском Генштабе полагают, что частая смена командования у россиян связана с проблемами управления войсками.

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