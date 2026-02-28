Это лучший способ повторно использовать старый смартфон – и он удивительно прост

Такой подход позволяет получить удобную читалку без лишних затрат и отвлекающих факторов.

Старый смартфон не обязательно отправлять в ящик или продавать за бесценок. Его можно превратить в универсальный пульт управления, камеру видеонаблюдения, цифровые часы или даже видеорегистратор. Однако все эти сценарии – скорее компромисс.

Гораздо практичнее сделать из старого телефона полноценную читалку и сэкономить до $200 на покупке отдельного ридера, советуют в MakeUseOf.

Минимализм прежде всего: убираем отвлекающие факторы

Главная проблема смартфона – избыток уведомлений, ярких иконок и бесконечных лент рекомендаций. Чтобы приблизить девайс к формату электронной книги, первым делом стоит заменить стандартный лаунчер на минималистичный.

Видео дня

Эксперты советуют Before Launcher – он отображает приложения в виде простого текстового списка без лишней графики и работает очень быстро, что особенно важно для старых устройств.

После этого рекомендуется удалить ненужные приложения и игры. Это не только снизит нагрузку на систему, но и сократит количество отвлекающих факторов. Завершающий шаг – активация режима "Не беспокоить". Его можно включить на весь день или задать расписание на часы чтения.

Настройка экрана: ближе к бумаге

Главное отличие смартфона от ридера – экран. Устройства вроде Amazon Kindle используют E-Ink-дисплеи с матовым покрытием, которые меньше утомляют глаза. Тогда как смартфоны оснащены яркими глянцевыми панелями, рассчитанными на видео и игры.

Чтобы сделать экран более комфортным для длительного чтения, стоит включить фильтр синего света. В зависимости от производителя функция может называться Night Shift/Eye Comfort Shield, но принцип работы один – уменьшение синего спектра и "потепление" изображения. Это снижает нагрузку на глаза, особенно в темноте.

Альтернативный вариант – включение режима "Оттенки серого" (Grayscale) в настройках специальных возможностей. Он делает экран вашего смартфона монохромным (черно-белым) полностью убирая цветопередачу.

Выбор приложений для чтения

Когда интерфейс и экран настроены, пора установить программу для чтения. Универсального решения тут нет – все зависит от предпочтений пользователя. Тем, у кого есть подписка Kindle, логично выбрать фирменное приложение от Amazon для синхронизации книг и прогресса чтения.

Среди альтернатив – Libby, Apple Books, Google Books и ReadEra. Последнее приложение особенно популярно благодаря отсутствию рекламы и регистрации, а также поддержке большинства популярных форматов электронных книг. При желании можно установить сразу несколько приложений и переключаться между ними.

Дополнительные советы пользователям

Чтобы смартфон еще больше напоминал электронную книгу, можно наклеить матовую защитную пленку. Она уменьшит блики и придаст дисплею более "бумажный" эффект. Это недорогое улучшение заметно повышает комфорт при чтении.

А если планируется длительное использование, пригодится держатель PopSocket или ремешок на заднюю панель. Для чтения за столом лучше приобрести простую подставку.

Ранее обозреватели составили подборку из 5 новых Android-смартфонов со съемными батареями. Разборная конструкция означает, что вы можете самостоятельно заменить аккумулятор и продлить срок службы гаджета.

Если верить утечкам, Apple уже в начале марта выпустит iPhone 17e. Бюджетный смартфон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.

Вас также могут заинтересовать новости: